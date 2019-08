Infortunio Lozano | il messicano costretto ad uscire al 50′ | Napoli preoccupato

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) Guai in vista per il Psv Eindhoven e di rimbalzo anche per il. IlHirvingsi è infortunato durante il match contro il Den Haag ed è statoad abbandonare il campo al 50′. Toccato duro nella prima frazione,ha provato a rimanere in campo ma ha dovuto arrendersi, lasciando il posto a Gakpo.che potrebbe non essere grave, mae Psv attendono gli esami strumentali. I partenopei sembravano ad un passo dall’accordo, quest’potrebbe complicare le cose. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, iladal 50′:CalcioWeb.

