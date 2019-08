Infortunio Izzo | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore del Torino

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019)– Ilcontinua la preparazione in vista della sfida di Europa League, novità sull’di. Ripresa della preparazione per ilcon una sessione pomeridiana, allo stadio Filadelfia, sul campo secondario. L’allenatore Mazzarri ha diretto dapprima una seduta tecnico-tattica, cui è seguito un lavoro sulla parte atletica. In gruppo anche Aina, che ieri si è rimesso a disposizione dello staff tecnico e dei compagni dopo gli impegni nella Coppa d’Africa e le vacanze estive. Terapie per, uscito anzitempo giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk per un trauma contusivo alla coscia destra e per un forte trauma alla mano destra: i primi esami hanno escluso fratture, tuttavia lo staff medico valuterà giorno per giorno l’evoluzione dell’. Il programma di domani prevede una sessione pomeridiana al ...

