In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto | Il segretario | sempre più solo nella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro ildi Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di Ferr” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le edicole. “A.A.A. Cercasi destra non truce. Appello. L’anomalia italiana è la destra che non c’è. Firme e idee per ripartire” (rag. Claudio Cerasa, Il Foglio, 7.8). Mo’ me … L’aggiornamento Record di mortalità per chi viveva sotto i piloni del Morandi “Una mortalità superiore anche del 40% rispetto ai quartieri ricchi di Genova. Siamo a livelli paragonabili a Taranto, ma nessuno si è accorto di queste zone finché non è crollato il Morandi. ...

fattoquotidiano : C’è la contestazione sul web e quella nel mondo reale. A Soverato, in provincia di Catanzaro, è andata in scena una… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Agosto: Salvini l’ha pestata grossa. Tempi lunghi – E i social: “Traditore” - fattoquotidiano : Morandi: 1967, le carte segrete sul ponte malato. Dalle crepe alle stranezze del collaudo: l’inchiesta di “Sherlock… -