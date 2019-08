Il PSG vince e i tifosi attaccano Neymar | “vattene figlio di puttana!” E quel

Fonte : sportfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il PSG batte il Nymes all’esordio in Ligue 1 e icontestano: cori offensivi e striscioni che lasciano ben poco all’interpretazione, la tifoseria vuole che il brasiliano se ne vada La frattura frae il PSG è insanabile, almeno per i. Il brasiliano ha chiesto a più riprese la cessione, non ha fatto mistero di voler lasciare Parigi per tornare al Barcellona, rifilando pure una dura frecciatina al cuore dei supportersi indicando il 6-1 rifilato al PSG in Champions, al termine di una pazzesca rimonta, “il ricordo più bello della sua carriera“. Una condanna a morte. Ise la sono legata al dito e alla prima partita casalinga del PSG, vittorioso 3-0 sul Nymes all’esordio in Ligue 1, la contestazione è stata durissima. “Hijo de puta“, i cori intonati in spagnolo, giusto per non essere fraintesi. “...

