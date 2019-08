Il potere e i benefici della garden therapy

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Per depurare l’ambiente Per combattere depressione, ansia e stress Per fare il pieno di buonumore Per meditare Per trovare (o ritrovare) il senso di responsabilità Per socializzare Per mangiare a Km 0Sul tronco di un imponente ciliegio che domina la Valle dell’Orsigna, un piccolissimo borgomontagna pistoiese, lo scrittore Tiziano Terzani applicò due occhi di vetro per insegnare al nipotino quanto fosse fondamentale per l’uomo la cura e il rispetto per la natura. Sforbiciare quando opportuno, innaffiare, accudire e voler bene a una pianta, infatti, è uno dei tanti semplici rimedi per accrescere il proprio senso di benessere e soddisfazione, spesso compromessi e minati dalle dinamichevita convulsa e frenetica (ma anche da quella apatica e lenta, non dimentichiamolo). Per arginare il rischio di un inevitabile tracollo – che potrebbe procurarci brutte sensazioni – non ...

Walterborso : RT @Antigiornalista: Voglio politici che facciano gli interessi di questo paese e non di altri. Che facciano analisi costi-benefici PRIMA d… - Wlajuventus36 : RT @claudio__erpiu: Io spero tanto di si. Sarebbe in grado di elencare I benefici che abbiamo avuto dalla UE. Austerity Migranti Povertà Po… - ernesto_casara : RT @claudio__erpiu: Io spero tanto di si. Sarebbe in grado di elencare I benefici che abbiamo avuto dalla UE. Austerity Migranti Povertà Po… -