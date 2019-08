Il nuovo ponte lo chiamerei Genova | Ponte Genova | dice Giovanni Toti

Alla vigilia del 14 agosto un nuovo scontro tra Di Maio e Aspi su Ponte Morandi : Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha ribadito l'intenzione di "avviare al più presto la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia" dopo la relazione dei periti del tribunale sul crollo del Ponte Morandi di Genova. "Ieri è uscita la relazione dei tre periti chiamati a valutare le condizioni del Ponte Morandi - scrive su Facebook Di Maio - ci sono tante cose all'interno della perizia che mettono i brividi, ma una in particolare: la ...

Viabilità comasca. 3 - 1 milioni per il nuovo ponte Cantù e la manutenzione di quello di Merone : Uno stanziamento di 3,1 milioni di euro per realizzare una serie di opere viabilistiche nel territorio comasco: la costruzione, a

Genova - una ricostruzione video svela il nuovo ponte sul Polcevera. Ecco tutte le caratteristiche della struttura : Sono arrivati di prima mattina nel cantiere sotto la pila 8 dell’ex ponte Morandi i pezzi di acciaio che costituiranno la prima pila e il primo impalcato del nuovo ponte di Genova. L’acciaio, prodotto nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, verrà assemblato direttamente in cantiere dal personale di PerGenova, l’ati di costruttori composta da Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr. Intanto, sulla pagina Fb ...

Genova - crollo Ponte Morandi : per gli inquirenti il nuovo Video è la “prova regina”. Ecco le immagini : Spunta un nuovo Video, finora secretato, del crollo del Ponte Morandi, definito dagli inquirenti la “prova regina”. Vedere ancora una volta le luci di un’auto che precipita tra le macerie del Ponte, dove hanno perso la vita 43 persone, e’ lacerante. E le immagini valgono piu’ di mille parole, soprattutto quando raccontano una morte atroce e assurda. Ma mentre gli inquirenti e gli esperti analizzano il Video, in ...

Ponte Morandi demolito : video esplosione/ Come sarà il nuovo 'semplice ma non banale' : Il video dell'esplosione del Ponte Morandi di Genova: oggi demolite le pile 10 e 11. Ecco Come sarà la nuova costruzione secondo Renzo Piano.

Ponte Morandi - l'esplosivista : "Dovevo buttarlo giù nel 2003". La replica di Spea : "Era per nuovo ponte per servire la Gronda" : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, aveva avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe questo pomeriggio durante la conferenza stampa rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa.A stretto giro arriva la replica di Spea, controllata di Autostrade. “Il progetto di demolizione ...

Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova : «Semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole e assorbirà energia...

Ponte Morandi - ora la ricostruzione : come sarà il nuovo ponte di Genova : Il ponte Morandi a Genova non c’è più. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto hanno fatto collassare la struttura. Dopo l’esplosione, la ricostruzione del nuovo ponte nato da un’idea di Renzo Piano può iniziare. Toninelli: “Per fine anno sarà in piedi e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare”.Continua a leggere

Ponte Morandi - abbattuti resti struttura dopo l’evacuazione di 3.400 residenti. Salvini : “Prossimo anno nuovo viadotto” : È stato abbattuto alle 9.39 il Ponte Morandi. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 hanno fatto collassare la struttura ancora in piedi dopo il disastro dell’agosto 2018. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa, Elisabetta Trenta, ha assistito all’implosione ...

La prima colata di cemento del nuovo ponte di Genova : Alle 15.50 è iniziata la prima colata di cemento per la base della pila del nuovo ponte di Genova che sostituirà il Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto 2018. "Dico grazie ad ogni singolo lavoratore" ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alla cerimonia allestita nel cantiere lato ovest del viadotto. "Questo è il simbolo della ripartenza - ha detto il ministro - ci lasciamo alle spalle l'incuria ...

Dubbi dei tecnici sulla sicurezza del nuovo ponte di Genova : Raggi di curvatura, sicurezza, carattere idraulico dell’opera. Sono di diverso ordine le perplessità sollevate dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, lo scorso marzo, si è espresso sul progetto del Ponte sul Polcevera, firmato Renzo Piano e affidato alla cordata Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr per 202 milioni di euro. Il Consiglio ha reso noto il dettaglio del parere lo scorso 11 giugno. Un ...