Il 25 e il 26 agosto ci sarà un nuovo sciopero autostradale

Bitter Sweet - la soap non sarà trasmessa dal 12 agosto per una settimana - tornerà il 19 : Nuovo cambio di programmazione in vista per tutti gli appassionati delle soap opera del pomeriggio di Canale 5. Dopo lo stop di Beautiful e Il Segreto, anche Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva, sarà sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per un'intera settimana. Una decisione che non renderà contentissimi i fan della serie, i quali dovranno attendere un po' di ...

Warhammer Vermintide 2 : l'espansione Winds of Magic sarà disponibile ad agosto : Warhammer: Vermintide 2 ha già ricevuto un paio di DLC dal suo lancio, tuttavia sarà Winds of Magic la prima e vera espansione che il gioco riceverà il 13 agosto. l'espansione introdurrà una nuova modalità di gioco ed una fazione inedita, a fine news potete trovare il trailer dedicato.Gli uomini-bestia scenderanno sul campo di battaglia, pronti a mostrare la loro furia animale contro gli alleati dell'Ordine, altre novità riguardano il ritorno ...

Miss Castellaneta Marina 2019 l’8 agosto e ci sarà anche in mister : Castellaneta Marina. Si svolge giovedì 8 agosto 2019, con inizio alle ore 21,00 nella centrale Piazza Kennedy a Castellaneta Marina,

Basket : Danilo Gallinari dimesso dall’ospedale dopo l’intervento di appendicectomia. Sarà in raduno il 12 agosto : Giungono notizie sul fronte azzurro per quanto riguarda Danilo Gallinari. L’azzurro, figura di riferimento della Nazionale di Basket che Sarà impegnata a partire dal 31 agosto nei Mondiali 2019 in Cina, si è sottoposto a un intervento di appendicectomia preso l’ospedale di Verona nella tarda serata del 3 agosto. Un’operazione perfettamente riuscita e, come si può leggere sul profilo Instagram del “Gallo”, lo stato di ...

Basket : Danilo Gallinari dimesso dall’ospedale dopo l’intervento di appendicectomia. Sarà in raduno il 12 agosto : Giungono notizie sul fronte azzurro per quanto riguarda Danilo Gallinari. L’azzurro, figura di riferimento della Nazionale di Basket che Sarà impegnata a partire dal 31 agosto nei Mondiali 2019 in Cina, si è sottoposto a un intervento di appendicectomia preso l’ospedale di Verona nella tarda serata del 3 agosto. Un’operazione perfettamente riuscita e, come si può leggere sul profilo Instagram del “Gallo”, lo stato di ...

Napoli-Barcellona in tv : le due amichevoli saranno visibili su Sky l'8 e il 10 agosto : Numerosi tifosi napoletani e gli appassionati di calcio in genere, si stanno ponendo in queste ore la domanda di dove poter vedere i due incontri fra Napoli e Barcellona, in programma nei prossimi giorni. La squadra di Ancelotti, infatti, sfiderà i campioni spagnoli negli Stati Uniti in una doppia amichevole, prima a Miami l'8 agosto (all'1 di notte in Italia, ovvero quando negli Usa saranno le ore 19 del 7 agosto) e poi ad Ann Arbor il 10 ...

FIFA 20 : Il primo gameplay sarà svelato il 4 agosto : EA Sports ha annunciato che domenica 4 agosto durante le finali della FIFA eWorld Cup mostrerà il primo gameplay del nuovo simulatore calcistico FIFA 20. Durante la presentazione potrebbero essere svelate anche alcune nuove icon che ritroveremo nel roster ufficiale della modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Source

Upas spoiler al 9 agosto : Renato sarà colpito da un'altra donna dopo la crisi con Nadia : Prosegue la messa in onda degli episodi della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso dell’ultima settimana prima della pausa estiva, che andrà dal 5 al 9 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Oltre alle vicende legate alla delicata storia che ha coinvolto Marina Giordano e suo padre, al centro delle scene ci sarà anche Renato Poggi che, in crisi crescente con la sua compagna, ...

Come sarà EMUI 10 su device Huawei e Honor? Anticipazioni prima del 9 agosto : Oramai è risaputo che EMUI 10 verrà presentato Come prossima interfaccia proprietaria per telefoni Huawei e Honor il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza sviluppatori organizzata proprio dal produttore in Cina. Mancano pochi giorni all'importante evento, eppure già oggi siamo in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla nuova esperienza software prevista, grazie ad alcuni documenti trapelati nel web, di certo destinati ...

Sciopero casellanti 4 e 5 agosto : ma le autostrade non saranno gratis - i possibili disagi : La trattativa sul rinnovo con le concessionarie si è interrotta. Nel dettaglio i turni di Sciopero dei casellanti saranno "dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5". Un grosso problema in vista del primo esodo del mese di agosto. E le autostrade non saranno gratis...Continua a leggere

Il primo smartphone con sensore da 64 Megapixel sarà rilasciato da Realme l’8 agosto : Realme si è decisa a smuovere il mare di dispositivi con fotocamere da 48 MP che hanno invaso il mercato nella prima metà dell'anno: l'8 Agosto presenterà il primo smartphone con fotocamera da 64 Megapixel, che sarà accompagnata da altri tre sensori. L'articolo Il primo smartphone con sensore da 64 Megapixel sarà rilasciato da Realme l’8 Agosto proviene da TuttoAndroid.

Tredici - la terza stagione arriva ad agosto e il trailer svela la morte di (Spoiler) - la quarta stagione sarà l'ultima : Netflix ha svelato con un trailer a sorpresa che la terza stagione di Tredici - 13 Reasons Why arriverà il 23 agosto, una data che aleggiava ormai da settimane ma che fino a oggi non aveva trovato conferme. Ma le sorprese non finiscono qui, perchè il video promozionale, più che essere un vero e proprio trailer è in realtà un modo per svelare una novità importante della prossima terza stagione.Tredici cambia veste e si trasforma in una sorta di ...

Tutti i modelli di Black Shark 2 saranno scontati di 50 euro sullo store ufficiale il prossimo 1 agosto : Il gaming phone Black Shark 2 sarà in offerta sul sito ufficiale il prossimo giovedì 1 agosto, entrambi i tagli di memoria saranno scontati di 50 euro. L'articolo Tutti i modelli di Black Shark 2 saranno scontati di 50 euro sullo store ufficiale il prossimo 1 agosto proviene da TuttoAndroid.

Domenica 4 e lunedì 5 agosto ci sarà uno sciopero del personale delle autostrade : Si articolerà in diverse fasi nel corso delle due giornate e potrà riguardare il personale dei caselli e altri dipendenti di autostrade