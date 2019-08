Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) I04 sono in aperta contestazione con ildel club, Clemens Tönnies. Lo racconta sul suo sito Gianluca Di Marzio. Qualche settimana fa Tönnies fu già al centro delle polemiche per aver utilizzato delle frasi razziste. Il predente era caduto “in alcuni stereotipi nei confronti dell’Africa collegando l’aumento della popolazione nel mondo al cambiamento climatico”. Una caduta di stile che aveva indignato gran parte dell’opinione pubblica. La città a cui fa capo lo, Gelsenkirchen, è una delle più multiculturali della Germania, racconta Di Marzio, e questo ha inciso non poco nel determinare la reazione alle parole di Tönnies. Insomma, è finita che gli ultras hanno diramato un comunicato in cui condannavano le parole del. E nel frattempo Tönnies si è autosospeso dal club per 3 mesi. Ieri, durante il primo turno ...

FcInterNewsit : Aumentano i tifosi in attesa dello sbarco di @RomeluLukaku9 a Milano (via @eglevicious23) #FcIN #Inter ??????? - napolista : I tifosi dello Schalke 04 accusano il presidente di razzismo Ieri gli ultras hanno messo a punto una coreografia co… - Catania : ???? Coppa Italia ? Venezia-Catania ?? Domenica 11 agosto ?? ore 19.00 ?? Stadio 'Pier Luigi Penzo' ??Nel Settore Ospiti… -