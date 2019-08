I possibili scenari al Senato in caso di voto di sfiducia

Elezioni anticipate? Le tre date possibili per votare in autunno Gli scenari in 1 minuto : video : Crisi di governo alle porte: le date e le scadenza della politica legate alle fibrillazioni della maggioranza

Tour de France 2019 - ventesima tappa Albertville-Val Thorens : i possibili scenari tattici. Si decide tutto sulla salita finale : Oggi si deciderà il Tour de France 2019. I corridori affronteranno infatti l’ultima tappa alpina di questa 106ma edizione della Grande Boucle, da Albertville a Val Thorens, che sarà lunga però solo 59 km, visto che gli organizzatori sono stati costretti a togliere la prima parte del percorso perchè il Cormet de Roseland è stato reso impraticabile da una frana. Potremmo quindi vedere subito degli attacchi, anche se la vera azione si concentrerà ...

Tour de France 2019 - diciannovesima tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes : i possibili scenari tattici. Col de l’Iseran decisivo per frazione e classifica generale : Momenti davvero decisivi al Tour de France 2019: va in scena oggi la diciannovesima tappa di 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Un appuntamento fondamentale in questa Grande Boucle: va infatti a decidersi la classifica generale, che al momento è apertissima, con ben cinque corridori racchiusi nello spazio di 2′. Andiamo a scoprire i possibili scenari tattici della frazione odierna. Dopo 10 km la strada inizierà a salire ...

Tour de France 2019 - diciottesima tappa Embrun-Valloire : i possibili scenari tattici. Frazione decisiva con Izoard e Galibier : Oggi al Tour de France 2019 i corridori affronteranno una tappa durissima e che potrà davvero risultare decisiva per la classifica generale. La diciottesima Frazione della Grande Boucle sarà il primo tappone Alpino con 208 km da Embrun a Valloire e oltre 5000 metri di dislivello da superare, il dato più elevato di questa 106ma edizione. Il percorso presenta tre salite sopra quota 2000 metri e al traguardo i distacchi potrebbero essere davvero ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine stagione? possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...

Minardi sui possibili scenari futuri di Vettel con la Ferrari : Siamo alle porte del GP di Germania, un anno dopo il patatrack che costò a Vettel la vittoria al 52° giro per un’uscita di pista mentre si trovava al comando della gara. Dopo i primi dieci gran premi della stagione, il tedesco occupa la quarta posizione in classifica con 123 punti, 3 in più del […] L'articolo Minardi sui possibili scenari futuri di Vettel con la Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Tour de France 2019 - diciassettesima tappa Pont du Gard-Gap : i possibili scenari tattici. Ghiotta occasione per un attacco da lontano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL Tour DE France 2019 DALLE 12.00 (MERCOLEDÌ 24 LUGLIO) diciassettesima tappa del Tour de France 2019, 200 km tondi tondi da Pont du Gard ad una delle storiche sedi di arrivo della Grande Boucle, Gap. Possiamo definirla come una frazione interlocutoria che anticipa la battaglia che avverrà nei prossimi giorni sulle Alpi. Una tappa che si presta a qualche azione da lontano, e che, con ogni ...

Tour de France 2019 - sedicesima tappa Nimes-Nimes : i possibili scenari tattici. I velocisti scaldano i motori per una volata molto probabile : Oggi andrà in scena la sedicesima tappa del Tour de France 2019 con partenza e arrivo a Nimes. Sarà una delle ultime occasioni per i velocisti prima dell’arrivo delle grandi montagne. A partire da giovedì, infatti, sono previsti tre tapponi sulle Alpi che metteranno in seria difficoltà le ruote veloci in gruppo, Va da sé che le squadre degli sprinter cercheranno di tenere chiusa la corsa. La volata di gruppo, quindi, è l’ipotesi più ...

Tour de France 2019 - possibili alleanze e scenari tattici. Pinot all’attacco con Landa? Il Team INEOS vuole tornare al top : Terminate le prime due settimane, va in archivio anche il secondo ed ultimo giorno di riposo. Domani si riparte verso lo sprint conclusivo: dalla sedicesima alla ventunesima tappa, tutte d’un fiato fino a domenica, quando il Tour de France 2019 si concluderà con la consueta passerella finale di Parigi. Ancora tutto apertissimo alla Grande Boucle: mancano tre frazioni di montagna sulle Alpi che possono stravolgere gli equilibri, andiamo a ...

Tour de France 2019 - quindicesima tappa Limoux-Foix Prat d’Albis : i possibili scenari tattici. Si muoveranno nuovamente i big : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL Tour DE France 2019 DALLE 11.30 (DOMENICA 21 LUGLIO) Oggi in programma la quindicesima tappa del Tour de France 2019, 185 km da Limoux a Foix Prat d’Albis. Non solo Tourmalet: arriva un’altra frazione davvero molto interessante sui Pirenei, che porta i corridori verso il secondo ed ultimo giorno di riposo. Il gruppo dunque potrà dar tutto: fari che saranno nuovamente puntati tra i big ...

Tour de France 2019 - quattordicesima tappa Tarbes-Tourmalet Barèges : i possibili scenari tattici. Il Tourmalet può far male - così come la brevità della frazione : La quattordicesima tappa del Tour de France 2019 sarà una delle frazioni decisive nella lotta per la maglia gialla, visto che i corridori affronteranno 117,5 km con partenza da Tarbes e arrivo in salita sul mitico Tourmalet. Una frazione quindi breve ma molto intensa, con l’ascesa finale che potrà davvero far male, visto che si tratta di una delle salite più dure di questa edizione e solo i più forti riusciranno a superare indenni questa ...

Tour de France 2019 - dodicesima tappa Toulouse-Bagnères-de-Bigorre : i possibili scenari tattici. Team Ineos contro tutti. Movistar - Astana e Groupama-FDJ all’attacco? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL Tour DE France 2019 DALLE 11.00 (GIOVEDÌ 18 LUGLIO) dodicesima tappa del Tour de France 2019, da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre: 209,5 km e il primo arrivo a ridosso dei Pirenei. Una tappa che dovrebbe motivare i soliti fuggitivi pronti a tentare un attacco, anche se le parti difficili da gestire saranno le ascese al Col de Peyresourde ed alla Hourquette d’Ancizan. Solo i migliori ...

Tour de France 2019 - i possibili scenari tattici sui Pirenei. Tutti contro la Ineos - Movistar ed Astana devono attaccare : L’undicesima tappa del Tour de France 2019 ha visto nuovamente protagonisti gli specialisti delle volate con il successo di Caleb Ewan (Lotto Soudal) davanti a Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) ed Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep). La prima frazione della seconda settimana si è rivelata decisamente tranquilla per gli uomini di classifica e ha fornito loro un’ottima occasione per raccogliere ulteriormente le energie dopo il giorno di ...

Tour de France 2019 - undicesima tappa Albi-Toulouse : i possibili scenari tattici. Occasione da non perdere per i velocisti : Oggi al Tour de France 2019 i velocisti avranno un’Occasione da non perdere per lasciare il segno prima dei Pirenei. Nell’undicesima tappa, 167 km da Albi a Toulouse, non ci saranno infatti grandi difficoltà altimetriche, con soli due GPM in programma, uno di terza, la Côte de Tonnac (3,6 km al 4,9%), al km 32, e uno di quarta, la Côte de Castelnau-de-Montmiral (2,5 km al 3,8%), al km 77. Ciò significa che negli ultimi 90 km non ci saranno più ...