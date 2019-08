I giorni della crisi della Santanchè | la senatrice scatenata al Twiga di Briatore “Altro

I separatisti yemeniti hanno preso il controllo della città portuale di Aden - dopo giorni di combattimenti : I separatisti del sud dello Yemen hanno preso il controllo della città portuale di Aden dopo giorni di combattimenti contro le guardie presidenziali, cioè le forze militari fedeli al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi, appoggiato dagli Stati Uniti e dalla coalizione

Scivola e rimane incastrato in una fessura della montagna per 4 giorni : l’incredibile salvataggio : Stava cercando di recuperare la torcia che gli era caduta quando è Scivolato ed è finito in una stretta fessura della montagna, rimanendovi incastrato. Per quattro giorni è rimasto intrappolato tra le rocce, senza possibilità di movimento, finché non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le difficili operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È successo nelle foreste di Chakry, in Cambogia, a Sum Bora, ragazzo di 28 anni che stava ...

Dieta della pesca per dimagrire in 5 giorni : menù : La Dieta della pesca può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. La Dieta della pesca è tra le diete estive più semplici da seguire. menù.

In una città della Romania c’è una manifestazione che va avanti da 500 giorni : Ogni giorno, allo stesso posto e alla stessa ora, per 15 minuti: contro il partito di governo e contro la corruzione

Caldo intenso nel Veneziano nei prossimi giorni - allerta anche per il peggioramento della qualità dell’aria : Ancora allerta per il grande Caldo sul territorio Veneto. A comunicarlo è l’Arpav che fa sapere che domani sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso e quindi sarà, di nuovo, ondata di calore. Il disagio fisico sarà intenso ovunque. anche la qualità dell’aria sarà in peggioramento, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Temperature in contenuto aumento anche mercoledì 24 luglio e ...

L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni per Honor 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale. L'articolo L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a ...

Da circa quindici giorni il boss della ‘ndrangheta Francesco Pelle è nuovamente latitante : Da circa quindici giorni il boss della ‘ndrangheta di San Vito Francesco Pelle è nuovamente latitante, dopo aver violato il divieto di lasciare Milano che gli era stato imposto. Pelle è scappato dopo che la Cassazione aveva respinto il suo ricorso

Rocco Hunt - niente ritiro : “I giorni più brutti della mia vita” : Rocco Hunt, niente ritiro: “Sono stati i giorni più brutti della mia vita” Pochi giorni fa Rocco Hunt era balzato su Instagram annunciando il ritiro dalla scena musicale. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno visto che il rapper salernitano ha soltanto 24 anni. Tuttavia, per pressioni e dinamiche non del tutto chiarite si […] L'articolo Rocco Hunt, niente ritiro: “I giorni più brutti della mia vita” proviene da ...

Sciogli il grasso e perdi 5 kg in 7 giorni : ode alla dieta della pesca : dieta della pesca, come perdere 5 chili in una settimana. Sono buone, sono dolci e fanno tanto estate. Le pesche sono deliziose e ora che abbiamo scoperto che aiutano a dimagrire ci piacciono anche di più. Con la dieta della pesca, infatti, si possono perdere fino a 5 chili in una settimana. Ora che l’estate è arrivata vi sentite più che mai impreparate per la prova costume ma non avete voglia di sottoporvi a diete drastiche da fame? Provate la ...

Modulo ufficiale Vodafone per il rimborso della fatturazione a 28 giorni - come compilarlo : Il Modulo ufficiale Vodafone per il rimborso della fatturazione a 28 giorni è servito, direttamente sulle pagine del sito dell'operatore rosso. Non si tratta di forme compensative del risarcimento dovuto ma di un indennizzo monetario garantito per il maltolto ai clienti. Quali sono gli utenti coinvolti da quella che si spera essere solo la prima tranche per il rimborso della fatturazione a 28 giorni in luogo di quella del mese solare? Al ...

Il dolore della perdita e le vite salvate - 6 trapianti in 5 giorni al Bambino Gesù : 2 reni - 3 fegati e un cuore da 4 Regioni [GALLERY] : Due trapianti di rene, tre di fegato e uno di cuore. In tutto, 6 trapianti di organo che hanno cambiato la vita ad altrettanti bambini in lista di attesa. È il frutto dell’intensa attività trapiantologica effettuata in 5 giorni dai medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Numeri particolarmente alti anche per una struttura come il Bambino Gesù, unico ospedale pediatrico europeo dove si effettua ogni tipo di trapianto oggi ...

Tour de France 2019 - Wout van Aert : “Non posso crederci. In questi primi dieci giorni di gara ho capito l’importanza della Grande Boucle” : Da tre volte campione del mondo di ciclocross, a vincitore di una tappa al Tour de France a ventiquattro anni, al debutto nel WorldTour. Wout van Aert ce l’ha fatta, vincendo per una questione di cinque centimetri su Elia Viviani nella volata di Albi. Quarto sigillo dunque per la Jumbo-Visma in questa Grande Boucle, e quarto trionfo stagionale per il belga dopo le due tappe al Giro del Delfinato e il campionato nazionale a cronometro. Ci ...

Fobia della grandine in Abruzzo dopo i danni dei giorni scorsi : auto protette con coperte e materassi [FOTO] : dopo gli eventi meteo estremi dei giorni scorsi c’è chi ha deciso di correre ai ripari. In seguito all’eccezionale ondata di maltempo che mercoledì scorso si è abbattuta su Pescara e su gran parte della costa adriatica, infatti, in Abruzzo è psicosi grandine. In quelle ore una grandinata violentissima ha causato numerosi danni e feriti. Ora, i cittadini hanno paura, e in tanti stanno proteggendo come possibile le automobili, dato che ...