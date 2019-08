Hugh Jackman e la sfida dell’addominale scolpito

L’urlo di Hugh Jackman e i suoi 15mila fan per Olivia Newton-John : "Ciao Olivia, sono Hugh, insieme a 15mila fan e amici". È il saluto speciale di Hugh Jackman per Olivia Newton John, realizzato durante uno spettacolo dell'attore australiano a Sydney e dedicato all'attrice che ha recentemente raccontato di dover affrontare un nuovo tumore, il terzo. "Sei una persona, una madre, una cantante e ballerina fantastica", dice Jackman prima di urlare insieme ai 15mila spettatori: "Ti vogliamo bene".

Hugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds in un esilarante post! : Hugh Jackman e Ryan Reynolds, protagonisti di un divertente scambio di battute sui social! Merito del Gin Aviator… Hugh Jackman, la star di Hollywood protagonista al cinema di The Greatest Showman e Wolverine prende di mira la società Gin Aviator di Ryan Reynolds per scherzare ancora con il suo grande amico, attraverso i social. ... Leggi tuttoHugh Jackman prende in giro Ryan Reynolds in un esilarante post!L'articolo Hugh Jackman ...

Hugh Jackman serve caffè a fin di bene : la foto virale sui social : L’attore, a Chicago per il tour del suo nuovo spettacolo, ha creato una società per aiutare i produttori di caffè dei paesi in via di sviluppo. Gli abitanti di Chicago sono rimasti sorpresi lo scorso venerdì nel vedere un divo come Hugh Jackman mettersi in grembiule e divisa e servire dell’ottimo caffè da un furgoncino da food truck. L’attore, arrivato nella città dell’Illinois per esibirsi con il suo nuovo spettacolo The Man. The ...

