Hudson & Rex su Rai 3 | anticipazioni episodi del 11 agosto del “nuovo Rex”

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 11 agosto 2019); Rexdi domenica 11in prima serata su Rai 3 Un nuovo Rex in tv. Il cane poliziotto torna in una versione completamente diversa di stampo canadese ma con la stessa imbattibile formula del rapporto tra un cane e il suo collega/padrone ispettore di polizia.; Rex è il titolo scelto da questa versione canadese con protagonista il detective Charlieinterpretato da John Reardon e ambientata a Saint John in Canada, nella provincia di Terranova e Labrador. La prima stagione della serie era originariamente composta da 16, ma gli ultimi tre sono stati inseriti nella prossima seconda stagione, Rai 3 ne manderà però in onda solo 8, fino al prossimo 25. Per il ruolo del cane poliziotto Rex è stato scelto Diesel vom Burgimwald, quindicesimo discendente del pastore tedesco protagonista del telefilm austriaco degli anni ...

ndiiorio1 : RT @VKindq: Epstein è stato inavvertitamente rimosso dalla cella è stato cremato prima dell'arrivo del Coroner le sue ceneri sono state g… - Enrico_Bianchi : RT @VKindq: Epstein è stato inavvertitamente rimosso dalla cella è stato cremato prima dell'arrivo del Coroner le sue ceneri sono state g… - John_Connor8471 : RT @VKindq: Epstein è stato inavvertitamente rimosso dalla cella è stato cremato prima dell'arrivo del Coroner le sue ceneri sono state g… -