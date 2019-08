**Governo : Salvini - 'Mi risulta che ci siano telefonate per una ammucchiata'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Mi risultano che siano per ora numerose telefonate all'insegna della poltrona, per una ammucchiata per non mollare la poltrona. e' una certezza. C'era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona. Per carità, io non faccio il santo però è veramente di uno

**Governo : Salvini - 'i no sono diventati troppi - dignità vale più dei ministeri'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "I no sono diventati troppi... La dignità e la concretezza valgono più dei ministeri". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania parlando della crisi di governo.

Governo : Salvini - 'Io fretta? No - è l'Italia che ha fretta' : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Io non ho fretta, è l'Italia che ha fretta. Ogni giorno perso è un danno per l'Italia. Renzi dice 'prendiamoci tempo', ma come, c'è una manovra ambiziosa d fare in autunno, sembra davvero surreale questo discorso". Così Matteo Salvini a Catania.

Governo : Salvini - ‘tanti stanno bussando alle porte della Lega’ : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Non mi entusiasmano i cambi di casacca, quelli che si scoprono responsabili all’ultimo momento. Ma non nego che alle porte della Lega stanno bussando in tanti. Ma non faccio nomi. Certo che non possiamo accettare chi ci ha insultato fino a ieri e la sinistra. Ma l’appello al popolo del sì è aperto a tutti”. Lo ha detto Matteo Salvini in un incontro in Comune a Catania. E alla ...

Lo spettro del Governo 'salva-conti' preoccupa Salvini : Niente accordicchi, "quello che avrò da dire lo dirò sui giornali, sui social o pubblicamente", ha spiegato ieri Matteo Renzi. Ed è proprio dalle pagine di un quotidiano che l'ex premier dovrebbe lanciare la sua proposta. Non rivolta ai Cinque stelle ma a chi ha cuore le istituzioni dello Stato. È l'operazione di un esecutivo 'salva-conti', ovvero un governo di transizione che metta al sicuro l'economia italiana e non la esponga ...

Governo : Salvini - 'Appello Renzi è fondato sulla paura' : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "L'Appello di Renzi è fondato sulla paura, paura di ascoltare il popolo, cosa c'è di più bello che non fare decidere i cittadini". Così Matteo Salvini, a Catania.

**Governo : Salvini su contestazioni a Catania - 'mix di centri sociali e pezzi M5S'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle". Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso

Crisi Governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

Salvini : “Niente inciuci - ora Governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Salvini : italiani vogliono Governo forte : 14.30 "L'unica soluzione trasparente è dare la parola agli italiani, Non capisco questo terrore. Non penso che voteranno l'accoppiata Renzi-Grillo ma vediamo, facciamoglielo fare a ottobre". Così Salvini dalla Sicilia. "Non fermeremo la voglia degli italiani di un governo forte e libero per tornare a correre". "Prima il popolo decide, prima c'é il nuovo Parlamento, prima si fa la manovra economica e prima l'Italia riparte". "Ho totale fiducia ...