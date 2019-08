**Governo : Salvini su contestazioni a Catania - 'mix di centri sociali e pezzi M5S'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle". Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso

Catania, 11 ago. (AdnKronos) – "I no sono diventati troppi… La dignità e la concretezza valgono più dei ministeri". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania parlando della crisi di governo.

**Governo : Salvini - 'Io dittatore? Macché - io chiedo elezioni...'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? "Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina.

**Governo : Salvini - 'ottobre data limite per fare manovra'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

**Governo : Salvini - 'mi auguro che nessuno pensi a inciucini'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Mi auguro che nessuno, a destra o sinistra, lavori a inciucini o pseudo governi tecnici per portare a casa lo stipendio tre mesi in più. Prima si vota e prima c'è un governo che vara una manovra economica che serve all'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini in

**Governo : Salvini - 'ho totale fiducia in Mattarella'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ho totale fiducia e rispetto del presidente Mattarella, che mi sembra abbia ben chiaro il bene dell'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

Roma, 10 ago. (AdnKronos) – "L'importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo". Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto, a proposito della richiesta che non sia lui a gestire le consultazioni elettorali dal Viminale.

Roma, 7 ago. (AdnKronos) – "Gli insulti di Renzi, della Boschi e del Pd mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così???" Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "C'è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l'esperienza del peggior governo della storia repubblicana. Se i Cinque Stelle lo salvano di nuovo, la vicenda dei rubli sarà per loro come la vicenda Ruby. E avranno perso ogni residua credibilità. L'opposizione deve fare l'opposizione: che altro deve fare Salvini per