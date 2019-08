**Governo : Salvini - 'Mi risulta che ci siano telefonate per una ammucchiata'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Mi risultano che siano per ora numerose telefonate all'insegna della poltrona, per una ammucchiata per non mollare la poltrona. e' una certezza. C'era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona. Per carità, io non faccio il santo però è veramente di uno

**Governo : Salvini su contestazioni a Catania - 'mix di centri sociali e pezzi M5S'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle". Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso

**Governo : Salvini - ‘i no sono diventati troppi - dignità vale più dei ministeri’** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “I no sono diventati troppi… La dignità e la concretezza valgono più dei ministeri”. Lo ha detto Matteo Salvini a Catania parlando della crisi di governo. L'articolo **Governo: Salvini, ‘i no sono diventati troppi, dignità vale più dei ministeri’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Salvini su contestazioni a Catania - ‘mix di centri sociali e pezzi M5S’** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Fuori c’è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle”. Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all’esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso al vicepremier. “Io chiamo a raccolta il popolo del sì”, dice.L'articolo **Governo: Salvini su ...

**Governo : Salvini - 'Io dittatore? Macché - io chiedo elezioni...'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? "Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina.

**Governo : Salvini - 'ottobre data limite per fare manovra'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

**Governo : Salvini - ‘Io dittatore? Macché - io chiedo elezioni…’** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? “Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina. “C’e’ la costituzione che regola i poteri. Non voglio un governo che litiga sempre. Quelli che non vogliono le ...

**Governo : Salvini - 'mi auguro che nessuno pensi a inciucini'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Mi auguro che nessuno, a destra o sinistra, lavori a inciucini o pseudo governi tecnici per portare a casa lo stipendio tre mesi in più. Prima si vota e prima c'è un governo che vara una manovra economica che serve all'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini in

**Governo : Salvini - 'ho totale fiducia in Mattarella'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ho totale fiducia e rispetto del presidente Mattarella, che mi sembra abbia ben chiaro il bene dell'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

**Governo : Salvini - ‘ottobre data limite per fare manovra’** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese”. Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina. L'articolo **Governo: Salvini, ‘ottobre data limite per fare manovra’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Salvini - ‘mi auguro che nessuno pensi a inciucini’** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Mi auguro che nessuno, a destra o sinistra, lavori a inciucini o pseudo governi tecnici per portare a casa lo stipendio tre mesi in più. Prima si vota e prima c’è un governo che vara una manovra economica che serve all’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini in spiaggia a Taormina. L'articolo **Governo: Salvini, ‘mi auguro che nessuno pensi a inciucini’** sembra ...

**Governo : Salvini - ‘ho totale fiducia in Mattarella’** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Ho totale fiducia e rispetto del presidente Mattarella, che mi sembra abbia ben chiaro il bene dell’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.L'articolo **Governo: Salvini, ‘ho totale fiducia in Mattarella’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Salvini - ‘importanti elezioni anche se non gestite da me’** : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “L’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”. Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto, a proposito della richiesta che non sia lui a gestire le consultazioni elettorali dal Viminale. L'articolo **Governo: Salvini, ‘importanti elezioni anche se non ...

**Governo : Salvini - ‘importanti elezioni anche se non gestite da me’** : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “L’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”. Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto, a proposito della richiesta che non sia lui a gestire le consultazioni elettorali dal Viminale. L'articolo **Governo: Salvini, ‘importanti elezioni anche se non ...