Governo | Salvini a Grillo | ' L' arrivo dei barbari? in democrazia parola spetta al popolo'

Governo : Salvini - 'da Renzi me lo aspettavo - da Grollo meno' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Chi perde tempo, evidentemente vuole salvare la poltrona". Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). "Da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po' meno", dice.

Governo : Salvini - 'ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Un accordo Renzi-Grillo penso che faccia sorridere tutto il mondo. Un Governo Renzi-Boschi-Fico-Grillo, ma su, siamo seri". Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). "Ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia. prima si fissano le elezioni e prima il

Governo : Salvini - 'Conte? Non guardo al passato' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Non guardo al passato...". Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che a Taormina gli hanno chiesto se si aspettava dal premier un altro atteggiamento. "Stiamo lavorando per il Governo del futuro, l'Italia ha bisogno di un Governo stabile e serio. Co

Governo : Salvini - 'Non capisco tutto questo terrore per andare al voto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Non capisco tutto questo terrore per andare al voto. E' l'unica soluzione trasparente e democratica". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina, dove è arrivato in tenuta da mate per fare un bagno al mare. "Siamo in democrazia - dice - dovrebbe essere la cosa p

Crisi di Governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un Governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Governo : Salvini a Grillo - ‘L’arrivo dei barbari? in democrazia parola spetta al popolo’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Bisogna salvare l’Italia dai nuovi barbari? L’Italia verrà salvata da 60 milioni di abitanti che voteranno, a meno che qualcuno non pensi che sia popolata da barbari, almeno in democrazia la parola spetta al popolo. Ogni giorno che passa è un giorno che prevede aumento di tasse e caos. Ditemi voi, lo chiedo agli italiani e agli investitori, un Governo Grillo-renzi cosa ...

Governo : Salvini - ‘da Renzi me lo aspettavo - da Grollo meno’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Chi perde tempo, evidentemente vuole salvare la poltrona”. Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). “Da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po’ meno”, dice. L'articolo Governo: Salvini, ‘da Renzi me lo aspettavo, da Grollo meno’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini : “Niente inciuci - serve un Governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Governo : Salvini - ‘ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Un accordo Renzi-Grillo penso che faccia sorridere tutto il mondo. Un Governo Renzi-Boschi-Fico-Grillo, ma su, siamo seri”. Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). “Ogni giorno che si perde è un danno per l’Italia. prima si fissano le elezioni e prima il popolo decide e prima si fa la manovra economica e l’Italia riparte”, dice. L'articolo Governo: ...

Governo : Salvini - 'Mattarella ha in mano situazione' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "C'è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, è chiaro a tutti che non c'è più un Governo e non c'è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l'Italia possa essere governata per anni dall'accoppiata Renzi-Grillo, auguri. Forse è il caldo

Governo : Salvini - ‘Mattarella ha in mano situazione’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “C’è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, è chiaro a tutti che non c’è più un Governo e non c’è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l’Italia possa essere governata per anni dall’accoppiata Renzi-Grillo, auguri. Forse è il caldo d’agosto”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini arrivando al lido Caparena di Taormina ...

Salvini : "Voto subito. Gli italiani vogliono un Governo forte" : Matteo Salvini ha staccato la spina all'esecutivo gialloverde in un momento particolarmente delicato per l'Italia e, in attesa di capire cosa accadrà, non fa altro che chiedere il voto immediato per poter finalmente realizzare il proprio desiderio: un governo di cui sarà il leader assoluto, anche se l'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia sarà inevitabile.Il leader della Lega ha intensificato la campagna elettorale e mentre le altre ...

Governo : Salvini - ‘Mattarella ha in mano situazione’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “C’è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, è chiaro a tutti che non c’è più un Governo e non c’è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l’Italia possa essere governata per anni dall’accoppiata Renzi-Grillo, auguri. Forse è il caldo d’agosto”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini arrivando al lido Caparena di Taormina ...

Salvini non faccia il fenomeno. Il fallimento del Governo è anche suo : Le coalizioni di governo sono bestiacce e si fa fatica a tenerle insieme (o a formarle) in tutto il mondo.Infatti Sanchez a Madrid non ci sta riuscendo (allo stato Podemos non vuole allearsi con i socialisti) e Netanyahu ha gettato la spugna (il suo ministro della Difesa Avidgor Lieberman gli ha negato il sostegno numericamente decisivo), con il risultato che Israele torna a votare dopo l’estate e la Spagna rischia di fare la stessa fine, ...