“Governi | spread e crescita? Così la guerra economica ha spostato l’interesse degli Stati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) E se la manipolazione delle informazioni fosse diventato nuovo terreno di scontro fra nazioni? Se la narrazione dei fatti fosse pilotata ad arte per far vacillare governi, far muovere loe tenere sotto scacco uno Stato o incidere in maniera sostanziale sul sistema delle imprese condizionandoe occupazione? Sono i dubbi su cui tenta di far luce Giuseppe Gagliano nel suo recente libro sullo stato dell’arte della “, cognitiva, dell’informazione”, edizioni goWare. In 310 pagine Gagliano, presidente del Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis (Cestudec), entra nel vivo del dibattito sullaeconomico finanziaria concentrandosi sul ruolo dell‘intelligencee dell’informazione come strumento strategico non solo per le aziende ma anche per lo Stato nell’interesse di cittadini. Lo fa attraverso una serie di saggi ...

