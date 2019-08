Gerusalemme, scontri Spianata: feriti

stamane fra polizia israeliana e palestinesi sulladelle Moschee, nel giorno in cui si sovrappongono feste ebraiche e musulmane. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, decine di fedeli islamici sono rimastida proiettili rivestiti di gomma, schegge di granate assordanti e gas lacrimogeni.100.000 i palestinesi che hanno partecipato alle preghiere per la Festa del Sacrificio. Polemiche in Israele per il divieto di autorizzare l'ingresso di ebrei nella, dove al momento è tornata la calma.(Di domenica 11 agosto 2019)