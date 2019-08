Gerusalemme | scontri nella Spianata delle Moschee tra fedeli islamici e polizia | decine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Disordini esi sono verificati questa mattinadi, dove si trovavano circa 100milaper celebrare la Festa del Sacrificio. Secondo quanto dichiarato da un portavoce della, al terminepreghiere ci sono statetensioni.i civili rimasti feriti, secondo la agenzia di stampa palestinese Wafa. Le forze dell’ordine israeliane, secondo quanto riportano i media, hanno sparato per lo più proiettili rivestiti di gomma, schegge di granate assordanti e gas lacrimogeni. L’area, che per gli ebrei è conosciuta come Monte dei Tempio, era già stata chiusa agli israeliti, proprio per la sovrapposizione di due festività: la Id al-Adha musulmana e la 9 di Av, giorno di lutto e digiuno nel calendario religioso luni-solare del Giudaismo che ricorda la distruzione del Tempio di. La decisione è ...

