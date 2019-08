G8 di Genova 2001 | arrestato in Francia l' ultimo black bloc latitante Tradito da una

Fonte : repubblica

(Di domenica 11 agosto 2019) Vincenzo Vecchi fu condannato, come gli altri, a pene altissime -11 anni e sei mesi. Individuato dalla polizia italiana grazie alle intercettazioni. Coinvolto anche negli scontri di corso Buenos Aires a Milano del 2006

