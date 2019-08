Fonte : repubblica

(Di domenica 11 agosto 2019) Vincenzo Vecchi fu condannato, come gli altri, a pene altissime -12 anni e sei mesi - solo per danni alle cose e nessuna violenza alle persone

StraNotizie : G8 2001, arrestato in Francia l'ultimo black bloc latitante - cronaca_news : G8 2001, arrestato in Francia l'ultimo black bloc latitante - rep_genova : G8 2001, arrestato in Francia l'ultimo black bloc latitante [news aggiornata alle 08:40] -