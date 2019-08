Ancora Forti temporali sulle Alpi e parte del Nord - lunedì 12 Agosto : Un’intenso fronte atlantico transiterà tra il pomeriggio-sera al Nord Italia portando nuovamente forti temporali localmente. Vediamo bene al satellite la banda di nuvolosità sui rilievi Alpini mentre al Centro-sud prova a resistere l’Anticiclone africano con gran caldo afoso. Nel corso quindi della seconda parte di oggi le zone a maggior rischio di fenomeni severi saranno i settori Alpini e preAlpin ma anche il Nord-ovest ...

Meteo Protezione Civile - allerta per Lunedi' 12 Agosto : Italia divisa fra caldo molto intenso e Forti temporali : Nella giornata di domani, Lunedì 12 Agosto, avremo da una parte ancora caldo molto intenso, con il picco di questa ondata di calore al centro-sud, dall'altra un lieve cedimento barico sul Nord...

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo Forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Forti temporali sulle Alpi occidentali : Aria piu’ fresca in quota entrerà nel pomeriggio-sera odierno dalla Francia verso i nostri settori Alpini portando dell’instabilità. Sarò proprio tra Val d’Aosta , nord Piemonte ed alta Lombardia il rischio di fenomeni intensi. In queste avremo un potenziale d’innesco elevato fin 2500j/kg e una vorticità in quota ottimale con formazione di multicelle (isolate supercelle in caso di evoluzione in pianura) con grandine ...

Previsioni Meteo per il weekend : locali temporali su Alpi - Forti domenica pomeriggio. Tanto sole e caldo altrove - fino a +40°C [MAPPE] : Con oggi ha inizio la fase più rovente di quest’estate 2019. Il promontorio anticiclonico nordafricano, già presente da giorni su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia, inizia a spingere con veemenza, portando il valore geo-potenziale di 588 dam alla quota convenzionale di 5000 m, fin verso la Sardegna, il Tirreno centrale e anche la Campania. Il radiosondaggio di Pratica di Mare, vicino Roma, traccia uno zero termico ...

Meteo - esperto : in futuro “i temporali saranno più Forti” : Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, e lo saranno ancora di più in futuro: “Quest’anno è stato un anno eccezionale soprattutto per il numero di fulmini. Dal 2007, da quando ne registriamo il numero, non ne abbiamo mai avuto così tanti“, ha dichiarato Günther Geier, coordinatore del Servizio Meteorologico della Provincia di Bolzano. In futuro, “per i dati storici che abbiamo a disposizione non è ...

Meteo LIVE - nowcasting di Meteoweb : Forti temporali in atto tra Lombardia e Veneto. Evoluzione con MAPPE : Insiste una certa attività temporalesca anche in queste ore serali su diversi settori del Nord. L’instabilità più accesa è accorsa nell’ultima ora tra Est Milanese, Sud Bergamasco e soprattutto Bresciano. temporali violenti, in particolare, tra Rivolta d’Adda, Pandino, Bagnolo Cremasco,Ripalta Cremasca, Crema, Offanengo, con colpi di vento intensi e anche nubifragi. Il nucleo intenso si sta spostando verso Est prendendo in ...

Allerta Meteo Lombardia : attesi Forti temporali - riaperta la sp67 in Valsassina : Una nuova attivazione di rovesci e temporali, a partire da questo pomeriggio sta interessando la Lombardia e in particolare, con forte intensità, la fascia alpina, prealpina e pedemontana, dove, gia’ dalla sera scorsa si sono cumulate forti precipitazioni causando situazioni di Allerta e di forte disagio. Le maggiori criticita’ in provincia di Lecco e di Brescia in cui sono al lavoro, da questa mattina, i volontari dei Vigili del ...

Maltempo Veneto : Forti temporali nel Bellunese - danni e disagi : Un forte temporale si è abbattuto nel Bellunese nella notte, con conseguenti disagi: le strade sono state invase da detriti, allagati numerosi garage, terreni e scantinati. “Ormai ci troviamo sempre più di fronte a eventi meteo eccezionali per portata e densità, situazioni un tempo straordinarie che stanno purtroppo diventando ordinarie,” ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone. L'articolo Maltempo Veneto: ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : passaggio di un’onda depressionaria in quota - in arrivo Forti temporali : “Per giovedì 8 agosto, il passaggio di un’onda depressionaria in quota, determinerà la formazione di temporali, anche organizzati, che potranno interessare l’intera regione. Ai fenomeni saranno associati fulminazioni, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni dalla serata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta ...

Prossime ore con Forti temporali e grandinate al Nord - emanata allerta estofex : Dopo i forti temporali di ieri, anche nella giornata odierna assisteremo ad un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, per effetto di correnti più fresche in...

Forti temporali su parte del Nord - 7 Agosto 2019 : Pressione in calo sul Mediterraneo centro-occidentale per il passaggio di una perturbazione più attiva sul’arco alpino. Sarà proprio qua che dal pomeriggio odierno, l’entrata di un fronte atlantico porterà i primi Temporali Forti tra Alpi e prealpi. Verso pomeriggio-sera i fenomeni andranno ad estendersi sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di confine. accumuli pluviometrici per il 7 Agosto In ...

Previsioni meteo 7 agosto : rischio Forti temporali al Nord - sole e caldo al Sud : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 7 agosto mostrano ancora una Italia divisa in due. L'instabilità con temporali e vento si concentrerà maggiormente sulle regioni del Nord e su parte dei quelle centrali. Sempre soleggiato e caldo al Sud, dove in alcune zone si raggiungeranno e supereranno i quaranta gradi.Continua a leggere