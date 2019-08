Festa del Sacrificio | decine di feriti sulla Spianata delle Moschee

Gaza - Israele : “Sventato attacco al confine : quattro terroristi uccisi”. Domenica inizia la Festa del Sacrificio : “Una infiltrazione di palestinesi armati di fucili kalashnikov e di bombe a mano è stata sventata stamane al confine fra Gaza ed Israele. I nostri militari – rende noto il portavoce militare israeliano – hanno aperto il fuoco quando i terroristi hanno varcato i reticolati, e li hanno neutralizzati“. Nessun soldato israeliano è stato colpito. Fonti locali aggiungono che Israele ha colpito una vicina postazione di Hamas. In ...

1° vertice internazionale di Fridays For Future : 3 richieste ai potenti del mondo nel “programma politico” in attesa di una maniFestazione mondiale a settembre : A Losanna, dal 5 al 9 agosto, si è tenuto il primo vertice internazionale di Fridays For Future, il movimento dei giovani per clima, nato neppure un anno fa sull’esempio degli scioperi del clima di Greta Thunberg. Ora il movimento ha il suo “programma” politico. Sono tre le richieste chiare e semplici che i giovani avanzano ai potenti della Terra: garantire giustizia ed equità climatiche, mantenere il riscaldamento globale ...

Festa del Sacrificio islamica : “Domenica inizia la grande mattanza - animali sgozzati senza stordimento” : “Domenica 11 agosto inizia per i quasi tre milioni di musulmani presenti in Italia la Festa del Sacrificio, si tratta di una delle feste più importanti per l’Islam, la Festa che prevede un vero e proprio rituale di Sacrificio di animali secondo la macellazione islamica rituale, che prevede lo sgozzamento senza stordimento degli animali ancora vivi, che vengono lasciati morire tra atroci sofferenze e attacchi di epilessia“: lo ...

Il 9 agosto in Calabria la 4ª edizione di Cordeddhi Cunduti – La grande Festa della pasta : Slow Food promuove e sostiene tutte quelle iniziative finalizzate all’informazione sulle produzioni locali, lo fa anche mettendo in stretta relazione produttori e consumatori. Un interesse particolare su cui l’associazione ha posto attenzione negli ultimi anni è il grano, una delle produzioni agricole più importanti per la cucina italiana. Non è sufficiente dire che un grano è italiano, spessissimo proviene da agricoltura intensiva perché pochi ...

Magenta - Salvini chiede verifiche su Festa musulmana del Sacrificio : “Animali sgozzati senza stordimento” : Mille segnalazioni, tra lettere e email, di maltrattamenti agli animali. Tra loro anche quelle che riguardano la festa musulmana del Sacrificio, in programma a Magenta a partire dall’11 al 15 agosto. Sono arrivate a sosanimali.viminale@interno.it, l’indirizzo mail del ministero aperto un mese fa, e il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto approfondimenti sulla festività islamica Id al-adha, un appuntamento che richiama molti ...

Versiliana 2019 - festeggiamo insieme 10 anni di Fatto Quotidiano. Scopri il programma della Festa : Vi aspettiamo alla decima edizione della festa annuale della Società Editoriale Il Fatto, che si terrà al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta – LUCCA) dal 29 agosto al 1 settembre. Quattro giorni di musica, incontri e spettacoli! Sarà l’occasione per festeggiare insieme 10 anni dalla nascita del Fatto Quotidiano In caso di pioggia, i dibattiti e gli incontri si terranno in un’area coperta (Area Caffè) 29 AGOSTO ore 21.00 Serata ...

Il Salvini Beach Tour ha sostituito la Festa dell’Unità : così la sinistra ha perso il Paese : In una normale notte di mezz’estate di un qualunque Tour estivo, rientrando da una data in un piccola "tre giorni" erede delle vecchie gloriose Feste dell’Unità, accade che venga approvato il “decreto sicurezza bis” e mi chiedo come sia possibile essere arrivati a tutto questo, che fine abbia fatto la sinistra in Italia e che senso abbia ancora fare il mio mestiere.Continua a leggere

Successo per la Festa del gelato e delle granita a Modica : Al centro commerciale “La Fortezza” di Modica Successo anche per le degustazioni estive di Expo Center

VIDEO Egan Bernal - Festa incredibile in Colombia : folla oceanica per il vincitore del Tour de France : Il Predestinato è tornato in Patria da trionfatore assoluto e il suo popolo gli ha tributato una festa davvero monumentale: oltre 10000 persone hanno accolto Egan Bernal a Zipaquirà, piccola città nel cuore della Colombia a oltre 2600 metri s.l.m. Il vincitore del Tour de France è nato e cresciuto in questa località prima di trasferirsi in Italia dove ha compiuto il decisivo salto nel ciclismo che conta facendo subito capire di avere le doti per ...

Festa del Sacrificio : “Iniziato lo sgozzamento di migliaia di animali” : “Si celebra nel periodo di ferragosto la Festa islamica del Sacrificio, Festa durante la quale solo in Italia saranno sgozzati decine di migliaia di animali vivi e senzienti, molti dei quali senza alcun rispetto per la legge sulla macellazione rituale verranno sgozzati in casa o nei giardini privati“: l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA denuncia anche quest’anno “l’ennesima ...

Volley - Preolimpico 2019 : le stelle della maniFestazione. Aleksandar Atanasijevic e Uros Kovacevic le principali minacce per gli azzurri : Lo splendido successo delle ragazze di Davide Mazzanti ha aumentato ulteriormente le aspettative nei confronti della Nazionale italiana di Volley maschile, impegnata nel fine settimana a Bari nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La formazione guidata da Chicco Blengini dovrà chiudere al primo posto nel girone eliminatorio per strappare il biglietto per il Giappone, ma il compito non sarà certamente agevole. Serbia, ...

Jova Beach Party - a Linate concerto finale Jovanotti/ Milano fa Festa - Albenga delusa : Jova Beach Party, a Linate il concerto finale di Jovanotti: Milano fa festa, invece Albenga è delusa e la tappa di Vasto resta in sospeso.

Il Napoli rovina la Festa per i 120 anni del Marsiglia : Payet tira uno schiaffo ad Insigne - gli animi si accendono! [VIDEO] : Il Napoli batte il Marsiglia in amichevole nella serata in cui i francesi festeggiano 120 anni dalla fondazione del club: nel finale lo schiaffo di Payet ad Insigne rischia di far scoppiare una rissa Finale ad alta tensione nell’amichevole fra Marsiglia e Napoli. Partita che di ‘amichevole’ ha davvero ben poco visto che al Velodrome si festeggiano i 120 anni di storia dell’OM. I francesi vogliono dunque fare bella ...