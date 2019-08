quotidianodirg : Felici condoglianze di Palcouno al Circolo Velico Kaukana - zazoomnews : Teatro in spiaggia: Felici condoglianze al circolo Kaukana - #Teatro #spiaggia: #Felici - zazoomblog : Teatro in spiaggia: Felici condoglianze al circolo Kaukana - #Teatro #spiaggia: #Felici -

(Di domenica 11 agosto 2019)della compagniadi Maurizio Nicastro venerdì sera a “teatro in spiaggia” hanno fatto divertire il numeroso pubblico

Dalla Rete Google News

Ragusa Oggi

Un altro straordinario successo per la rassegna Teatro in Spiaggia che, ieri sera, al Circolo velico Kaucana, ha celebrato il terzo dei quattro appuntamenti in ...