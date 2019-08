Fanny Neguesha bollente su Instagram | gli scatti dell' ex di Balotelli

Fanny Neguesha da urlo : l'ex di Balotelli manda in tilt i follower - : Marco Gentile Fanny Neguesha, sexy modella di origine belga, ha mandato in visibilio i suoi oltre 830.000 follower su Instagram con alcuni scatti provocanti Fanny Neguesha è la ex fidanzata di Mario Balotelli, ex attaccante di Inter, Milan e Liverpool, che proprio domani compirà 29 anni. La sexy modella ex di Supermario, però, non ha perso tempo e si è fidanzata con un altro calciatore che ha avuto un recente passato alla Juventus, ...