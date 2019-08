Fallout 76 | la Patch 12 introdurrà le vetrine per l' equipaggiamento | modifiche al

Fonte : eurogamer

(Di domenica 11 agosto 2019) Bethesda ha presentato le novità in arrivo con la12 di76, in arrivo durante il mese di agosto su PC, PS4 e Xbox One.L'aggiornamentole teche,e rastrelliere per il C.A.M.P. grazie alle quali i giocatori potranno mettere in bella mostra i loro oggetti preferiti, come armi da fuoco, armi da mischia, riviste, statuette e materiali. Verranno apportate anche alcunealla planimetria del Campidoglio di Charleston in modo che rispecchi meglio le vicende della missione "Chiave del Passato". Sono state aggiunte nuove note con informazioni sulla struttura e l'edificio principale e l'ala del palazzo sono state divise in due celle diverse.Leggi altro...