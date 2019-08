Esordio positivo per l' Italvolley al Pre-Olimpico | battuto il Camerun

Pallavolo – Torneo di Qualificazione Olimpica - Esordio positivo per le azzurre verso Tokyo 2020 : asfaltato il Kenya 3-0 : Buona la prima per le azzurre della Pallavolo al Torneo di Qualificazione Olimpica iniziato oggi a Catania: le azzurre di Mazzanti mandano al tappeto il Kenya 3-0 esordio vincente per l’Italia nel Torneo di Qualificazione Olimpica di Catania: le azzurre hanno liquidato con un secco 3-0 (25-17, 25-10, 25-14) il Kenya, al termine di un match a senso unico. Troppo netto il divario tra le due formazioni in campo, dopo un avvio un po’ ...

WTA Palermo – Esordio positivo per Paolini : asfaltata in due set la tedesca Siegemund : Jasmine Paolini trionfa all’Esordio al torneo WTA di Palermo: la tedesca Siegemund ko in due set Esordio con vittoria per Jasmine Paolini al primo turno del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in scena sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. L’azzurra ha eliminato all’Esordio la tedesca Siegemund, numero 72 del ranking mondiale, col punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 25 ...

Scherma - Mondiali 2019 : Esordio positivo per Navarria e Santuccio. Clamorosa eliminazione di Rossella Fiamingo : Buona la prima per la campionessa in carica. Mara Navarria comincia nel migliore dei modi la sua difesa del titolo nella prova di spada femminile ai Mondiali in corso di svolgimento a Budapest. La friulana ha sconfitto nettamente al primo turno la thailandese Kanyapat Meechai con il punteggio di 15-3 ed ora se affronterà l’ucraina Bezhura. La prima a scendere in pedana era stata Alberta Santuccio ed è stato un esordio positivo per la ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Brasile 14-5. Esordio positivo del Settebello - Luongo sugli scudi : L’Italia batte il Brasile con un perentorio 14-5 nella prima gara del Girone D dei Mondiali di Pallanuoto: al Settebello di Sandro Campagna servono dieci minuti per scrollarsi di dosso i sudamericani, complice l’espulsione per brutalità comminata ad Echenique, poi dilaga nella seconda parte del confronto. Nel primo periodo l’Italia si sblocca dopo tre minuti con Aicardi dopo aver sciupato una doppia superiorità in avvio ed un ...