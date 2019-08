Elezioni o governo del Presidente? Dipende da Zingaretti e da Silvio

**Governo : Salvini - 'Io dittatore? Macché - io chiedo Elezioni...'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? "Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina.

Matteo Renzi : “No a Elezioni subito - nuovo governo per evitare aumento IVA e tagliare parlamentari” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi a sorpresa: "Votare subito è una follia, serve un governo istituzionale che faccia la legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA". E apre anche al taglio dei parlamentari: "A me non piace. Ma si voti in Aula in quarta lettura e si vada al referendum: siano gli italiani a decidere".Continua a leggere

Subito Elezioni o governo anti-Iva? Il dilemma che agita il Pd : A due giorni dalla capigruppo di Palazzo Madama che sancirà l'inizio della battaglia parlamentare su tempi e modi della crisi, nel Pd le posizioni su come affrontare questo snodo appaiono allo stato eterogenee. Se Nicola Zingaretti prosegue nella linea che chiede il voto Subito, altri nel partito, a cominciare dai renziani, non esclude l'ipotesi di un governo di scopo per sventare l'aumento dell'Iva, con l'obiettivo di votare Subito dopo, ...

Renzi : «Governo di garanzia ed Elezioni nel 2020». Ma Zingaretti dice no : ROMA «È folle votare subito, serve un governo di garanzia. Le elezioni potranno esserci già nel 2020, ma prima bisognare evitare l?aumento dell?Iva». Matteo...

**Governo : Salvini - ‘importanti Elezioni anche se non gestite da me’** : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “L’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”. Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto, a proposito della richiesta che non sia lui a gestire le consultazioni elettorali dal Viminale. L'articolo **Governo: Salvini, ‘importanti elezioni anche se non ...

Crisi di governo - Elezioni anticipate : la Lega è invincibile solo in coalizione. Restano alcune “roccaforti rosse” - il M5s resiste a Napoli : L’autosufficienza potrebbe non bastare. E nemmeno la mini-alleanza con Fratelli d’Italia assicurerebbe una forza invincibile. Per essere sicura di essere competitiva in tutti i collegi dell’uninominale, da Nord a Sud, per la Lega potrebbe essere necessaria una coalizione vecchia maniera, larga, a tre gambe. Tradotto: un patto con Forza Italia. È quello che suggerisce una elaborazione di YouTrend per l’agenzia Agi, che ha ...

La mossa di Grillo : niente Elezioni e governo di scopo : La mossa “politicista” la fa il comico. Beppe Grillo spiazza tutti e mette sul tavolo una bomba anti-Salvini che può essere utile a prolungare i tempi della legislatura e a dare fiato alla leadership di Luigi Di Maio. La trovata del leader appartiene – ed è questo che stupisce – al repertorio più tradizionale della politica italiana in tempi di crisi di governo. Non c’entra Fanfani, non ...

Crisi governo - De Micheli a Revelli : “Mai accordo parlamentare con M5s. Vi stupiremo alle Elezioni”. “Continua linea suicida del Pd” : Botta e risposta vivace a “In Onda” (La7) tra la vicesegretara del Pd, Paola De Micheli, e il sociologo Marco Revelli sugli scenari politici futuri dopo la Crisi del governo gialloverde. De Micheli è tranchant: nessun accordo parlamentare coi 5 Stelle, l’unica alternativa è data dalle elezioni. Revelli dissente: “Constato con molto dispiacere e preoccupazione che continua la linea suicida del Pd. E’ suicida non ...

Crisi di governo - il ritorno di Grillo : “Salvare l’Italia dai nuovi barbari - M5s non è kamikaze. Cambiamenti? Subito - altro che Elezioni” : Un post di trenta righe che parla di biodegradabilità, lavatrici buttate nei fiumi e plastica nei mari. Ma che nei fatti apre alla proposta di Luigi Di Maio: tagliare i parlamentari prima di votare la sfiducia a Giuseppe Conte. E quindi allungare in modo inevitabile i tempi per le nuove elezioni. Sembra una sorta di via libera al Movimento 5 stelle per rimescolare le carte in tavola, quello dato da Beppe Grillo con un post sul suo blog ...

Governo : Mulè - ‘prontissimi a Elezioni - Berlusconi garante in Europa’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Ci sono voluti quattordici mesi per capire che l’Italia era prigioniera di un Governo instabile, pavido e inaffidabile. Non è mai troppo tardi, ma nel frattempo si sono consumati errori gravissimi ai quali va posto rimedio al più presto. Nessuno deve convincerci della necessità di tornare rapidamente alle urne: lo dicevamo un anno fa mentre per il Paese iniziava l’incubo del Governo ...

Governo : solo due mandati - big M5S senza ricandidatura in caso di Elezioni : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Nel Movimento 5 stelle c’è la regola dei due mandati, io ho fatto due mandati, io ho fatto la mia esperienza. Per me ci sono due mandati, questa è la regola del Movimento 5 stelle”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ieri è stato tranchant: chi ha alle spalle due mandati parlamentari non può ricandidarsi. Una regola che lo riguarda in prima persona e che, se ...

Crisi di governo - lo scontro su data delle Elezioni e presunti inciuci : Se lo scontro sembrava duro al momento dell’addio di Matteo Salvini al governo, i giorni successivi stanno mostrando che ancora non era nulla. La Crisi di governo, che sarà ufficiale solo quando Conte salirà al Quirinale, è già una battaglia che arriva in Parlamento lunedì e martedì quando sono state convocate le capigruppo di Camera e Senato. https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1159761622019260417 «Mi aspetto che il Parlamento si esprima ...