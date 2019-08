Di Maio:governo forte,affossato da Lega

"Una crisi diora è assurda, ma soprattutto pericolosa. Porta con sé la preoccupazione che possa aumentare l' Iva, saltare Quota 100o scomparire la tassazione al 15% per chi ha una partita Iva".Così il leader 5Stelle Di. "Qualcuno dice che all'Italia serva un.Ce l'avevamo e lalo ha fatto cadere", aggiunge. Rilancia l' appello al taglio dei parlamentari,"poi ci rivediamo subito in Aula per capire chi vuole sfiduciare il premier Conte. Il M5S sarà al suo fianco"."Ci affidiamo alle decisioni del capo dello Stato"(Di domenica 11 agosto 2019)