Di Maio | l' unica apertura che ci interessa è il taglio dei parlamentari

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) "Volevo dirvi che domattina sarò a Roma con tutti idel MoVimento 5 Stelle. Se ce ne sarà bisogno staremo lì anche a Ferragosto. Dobbiamo tagliare i 345. Siamo ad un passo. Bastano due ore! L'che ciè questa, la chiediamo a tutte le forze politiche". Lo dice su Facebook il vicepremier Luigi Di. "L'da fare è al buon senso. Tagliamo 345 poltrone. Nessun inciucio, nessun giochetto. Solo mezzo miliardo in meno di sprechi da investire in scuole, strade e ospedali", aveva dichiarato in mattinata il vicepremier, aggiungendo che "non ci sono giochi di palazzo che ci interessino, per il Movimento 5 Stelle ci sono semplicemente tre punti fondamentali". Eccoli: 1. "Approvare subito ildi 345. Per la prima volta nella storia italiana c'è stata una forza ...

antoniomisiani : Salvini e Di Maio ci hanno portato al disastro e gli italiani stanno pagando un prezzo altissimo per la loro incapa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A CACCIARI 'Non mi aspettavo lo strappo di Salvini' “Di Maio però deve farsi da parte, in quel partito… - Agenzia_Ansa : #Lega: 'Voto unica alternativa, la parola torni agli italiani. Il voto sulla #Tav è stata una prova dell'irrimediab… -