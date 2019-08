Dal 22 al 24 novembre Milano Partecipa | tre giorni di incontri su politica e

Bologna - giunta Pd fa sgomberare il centro sociale Xm24. Il Comune : “Sede alternativa entro novembre”. Gli attivisti scendono Dal tetto : Una sede alternativa entro il 15 novembre 2019. L’assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, si è impegnato con gli esponenti del centro sociale ‘Xm24’, sgomberato in mattinata fra le proteste degli attivisti. Alcuni dei manifestanti, asserragliati per 12 ore sul tetto dei locali in via Fioravanti, nella periferia del capoluogo emiliano, hanno quindi scelto di lasciare il presidio e raggiungere i 500 che ...

Arriva il trailer del tour di Renato Zero per il nuovo album al via Dal 1° novembre : Il trailer del tour di Renato Zero anticipa il nuovo album in uscita il 30 settembre. Ed è così che il Re dei Sorcini stuzzica la curiosità dei suoi fan che non attendono altro se non il suo ritorno, che ha già in programma per il giorno del suo 69° compleanno. Nei nuovi concerti al via dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma ci sarà spazio per la musica del nuovo album prodotto da Trevor Horn ma anche per quella del suo repertorio, ...

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda Dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Calendario Fiction Rai autunno 2019 : I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre - Il Commissario Montalbano - Un passo Dal cielo 5 e La strada di casa aprono la stagione : Calendario Fiction Rai autunno 2019: Il Commissario Montalbano, La strada di casa 2 e Un passo dal cielo 5 aprono il Palinsesto Rai, I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre, ancora attesa per l'Amica ...

Fiorello su RaiPlay in prime time Dal 4 novembre e in access prime time su Rai 1 per 5 speciali : Con la presentazione dei Palinsesti Rai Autunno 2019 (live su TvBlog) si ha qualche primo elemento sul nuovo programma di Fiorello per la Rai. Come anticipato, si tratta di un progetto multimediale e multipiattaforma che l'AD Rai Fabrizio Salini ha definito "un progetto unico a livello mondiale": si tratta di 18 show live esclusivamente in streaming su RaiPlay, preceduti da cinque 'pillole' in access prime time su Rai 1. Il titolo parrebbe ...

Ecco le nuove “Charlie’s Angels” - Dal 21 novembre nelle sale : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks nel primo trailer italiano di "Charlie's Angels", scritto, diretto e prodotto dall'attrice statunitense Elizabeth Banks che nel film interpreta anche il ruolo di Bosley. Il nuovo "Charlie's Angels" uscirà al cinema dal 21 novembre (distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia). Nel cast anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart. Gli "Angeli" lavorano ...