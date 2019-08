Crisi | oggi la “sentenza” della capigruppo Senato Ma è scontro su voto subito

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 12 agosto 2019) In attesa dalla decisionedelsulla calendarizzazionemozione con cui la Lega toglie la fiducia a Giuseppe Conte e al governo (atto che aprira' formalmente la), si acuisce lotra favorevoli e contrari alimmediato. E tutti, dalla Lega ai 5 stelle, da Fratelli d'Italia al Partito democratico, guardano al Colle e sperano. Luigi Di Maio rilancia la raod map proposta dal Movimento 5 stelle: approvare in via definitiva il taglio dei parlamentari prima di votare la sfiducia a Conte. L'ex alleato Salvini punta alle urnee bolla come "inciuci" le alternative. Il Partito democratico si spacca: da una parte Matteo Renzi sostiene che andare alle elezioni dopo l'estate sarebbe una follia, dall'altra il segretario del partito Nicola Zingaretti che lo stoppa. La 'sentenza'di Palazzo Madama arrivera' nel tardo pomeriggio di ...

NicolaPorro : #CrisiDiGoverno Siamo alle comiche finali! Roba da non crederci: per non votare adesso si mettono d’accordo Grasso,… - dellorco85 : Con la crisi non salta solo la revoca delle concessioni autostradali e aumenterà l'Iva, ma come fanno notare oggi… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Angelo Bagnasco: “La crisi preoccupa. Basta simboli religiosi in politica” -