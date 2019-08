Crisi | il re delle scarpe Baldinini Solo Salvini può salvare l' Italia

Crisi di governo : revoca delle concessioni ad Autostrade - giustizia - norme su Whirpool e rider. Tutti i provvedimenti bloccati da Salvini : La riforma della giustizia per accelerare i tempi dei processi sarà tutta da rifare. La Commissione d’inchiesta sui crac bancari non è nemmeno mai nata. Il Dl impresa con le norme a tutela dei rider e quelle per garantire l’occupazione negli stabilimenti dell’ex Ilva, dell’ex Alcoa e per risolvere la vertenza Whirpool rischia di finire su un binario morto. Scatenando la Crisi di governo, Matteo Salvini non ha staccato la ...

Crisi di governo - lo scontro su data delle elezioni e presunti inciuci : Se lo scontro sembrava duro al momento dell’addio di Matteo Salvini al governo, i giorni successivi stanno mostrando che ancora non era nulla. La Crisi di governo, che sarà ufficiale solo quando Conte salirà al Quirinale, è già una battaglia che arriva in Parlamento lunedì e martedì quando sono state convocate le capigruppo di Camera e Senato. https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1159761622019260417 «Mi aspetto che il Parlamento si esprima ...

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Riforma delle pensioni e Crisi di governo : quota 100 non corre rischi : Nessun rischio per quota 100, la Riforma delle pensioni introdotta dal governo Conte che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro in anticipo. Con la crisi dell'esecutivo non cambia nulla per questa misura che rimarrà in via sperimentale per tre anni. Dal 2022, invece, verrà abolita così come già previsto, con l'ipotesi che venga sostituita dalla quota 41 che però si fa più complicata.Continua a leggere

Crisi di governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

"Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili". Giorgia Meloni vede l'obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d'Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch'io, su Radio Rai Uno, ha commentato l'intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. "Non credo che ...

E' Crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Tav - Di Maio : “Crisi di governo? Significa darla vinta ai partiti delle opere inutili” : “Qualcuno mi dice ‘aprite la crisi di governo’. Se vogliamo dargliela vinta, va bene. Se non vogliamo tagliare i parlamentari a settembre, apriamo la crisi. Se vogliamo fare in modo che aprendo la crisi ci troviamo un nuovo governo tecnico o politico che comincia a fare non solo opere inutili ma il nucleare o gli inceneritori che non noi non si faranno mai, apriamola pure. Noi al governo facciamo cose per il Paese e arginiamo ...

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di dichiarare la Crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

Crisi Mercatone Uno - PD : “La Regione attivi subito politiche a sostegno delle famiglie : Pescara - “Dopo un mese e mezzo dall’incontro fra i sindacati e l’assessore Febbo, i lavoratori abruzzesi di Mercatone Uno non hanno ricevuto alcuna risposta, alcuna rassicurazione e, soprattutto, nessun aiuto concreto. La Regione ha il dovere di agire subito per tutelare le famiglie di questi dipendenti in difficoltà, ma deve anche prevedere misure strutturali affinché nessuno si trovi più a dover vivere un simile dramma a ...

Lega - M5s e la Crisi delle parole : Roma. Stavolta sarà certamente vero. Lo dicono tutti. “E’ una cosa seria”, scandisce severamente il colonnello leghista al telefono. “Game over”, twitta definitivo il sottosegretario Guglielmo Picchi. Insomma basta. Addirittura dicono che Matteo Salvini sia pronto ad andare al Quirinale. E’ finita.

