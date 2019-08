Crisi governo | Di Stefano M5s | “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari Salvini?

La Crisi di Governo divide il Pd : La cricsi di Governo divide il Pd. Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui e' in gioco l'Italia, non le correnti dei partiti.

Crisi di governo - cosa vuole fare adesso Luigi Di Maio : Dopo le aperture di Matteo Renzi e di Beppe Grillo a soluzioni alternative per risolvere la Crisi di governo scatenata da Matteo Salvini, Luigi Di Maio mette nero su bianco la strategia del Movimento 5 Stelle: prima il voto sul taglio dei parlamentari, poi la mozione di sfiducia a Conte e infine palla al Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Crisi di governo - solo Mattarella e Conte sanno mantenere serietà e realismo : Sarebbe meglio se Beppe Grillo, che ora tuona di salvare il Paese dai barbari, rientrasse nel sacello extralusso di Sant’Ilario e relative dependances, visto che prima di Matteo Salvini era stato proprio lui a strizzare l’occhio alla destra; è stato lui (con la preziosa consulenza della Casaleggio & Co.) ad assemblare un Movimento privo di valori distintivi fondanti per poter fungere da acchiappatutto grazie al mimetismo (in sintonia con le ...

Crisi di governo - la diretta – Zingaretti : “Governo istituzionale col M5s? No”. Di Maio : “Nessun inciucio - ci affidiamo a Mattarella” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Luigi Di Maio sulla Crisi di governo : "Nessun inciucio. Ci affidiamo a Mattarella" : No agli inciuci, né ai giochi di palazzo. Per Luigi Di Maio questa è la linea M5s per la gestione della crisi di governo.Per il vicepremier 5 stelle la priorità ora è completare l’iter della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Poi la parola alle Camere per la sfiducia: “Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare ...

Di Maio : 'Crisi assurda e pericolosa'E apre a un governo del presidente : Luigi Di Maio torna a parlare dopo lo stop alle elezioni da parte di Beppe Grillo e l'invito di Matteo Renzi a un governo di scopo anche con il M5s. E il suo post ribadisce che il M5s intende come prima cosa operare il taglio dei parlamentari per poi passare al voto di fiducia su Conte. Infine un riferimento al presidente della Repubblica Mattarella e alle sue scelte. Un riferimento che dunque sembra poter anche lasciare aperta la porta a ...

Bibbiano - M5s attacca Salvini : “Con la Crisi di governo fa saltare commissione d’inchiesta” : La polemica politica sulla crisi di governo coinvolge anche l'inchiesta di Bibbiano sugli affidi di minori in Val d'Enza. il Movimento 5 Stelle attacca a testa bassa il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Con l’interruzione anticipata della legislatura, salterà anche il lavoro della commissione d’inchiesta parlamentare sugli affidi".Continua a leggere

Crisi di governo - ora mi spiego tutta quella fretta di approvare la legge sullo Sport : Martedì scorso (sembra un’epoca fa, almeno politicamente) quando il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sullo Sport, tutti si sono concentrati sul suo contenuto (noto per altro da tempo e invariato, visto che il governo ha respinto tutte le proposte di modifica), le proteste del Coni di Giovanni Malagò, la lettera del Cio che minacciava addirittura la sospensione dell’Italia. Facendo così scivolare in secondo piano un ...

La Crisi di governo dal punto di vista di Matteo Salvini : L'apertura della crisi di governo ad agosto è uno degli eventi meno prevedibili della storia della politica italiana: proviamo a capire quali possano essere le ragioni che hanno spinto Matteo Salvini a chiudere l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e a mettere fine all'esperienza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte.Continua a leggere

Crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle votare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta unitaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Crisi di governo - si rafforza l'asse M5s-Pd | Renzi : "Sì alla riduzione dei parlamentari" : "Votare subito sarebbe folle. Prima ci vuole un governo istituzionale". Lo afferma l'ex segretario Pd Matteo Renzi a Il Corriere della Sera. D'accordo con l'ex premier è Roberta Lombardi (M5s), che a La Repubblica dice: "Siamo pronti a un governo del presidente anche con il Pd".

Nogarin - il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee : si candida alle Regionali. Ma con la Crisi di governo ora pensa anche al Senato : La mancata elezione al Parlamento Europeo e la sconfitta del suo braccio destro Stella Sorgente alle Comunali di Livorno sono state due scottature pesanti. Eppure, a due mesi di distanza e con la sempre più probabile caduta del governo gialloverde, Filippo Nogarin torna in campo. E lo fa da candidato in pectore alle elezioni regionali toscane che si terranno nel maggio 2020. O, come confermano fonti del M5s a lui vicine, dopo la crisi di governo ...