Crisi di governo | Zingaretti respinge il piano Renzi | “No agli accordicchi Un governo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) “Con franchezza dico no. Uno Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteopubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la. Ilpopulista ha fallito e messo l’Italia in ginocchio e ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare – scrive – Avevano promesso una rivoluzione hanno combinato un disastro: l’Italia ha crescita zero, è esplosa la cassa integrazione, la produzione industriale cala e il debito pubblico è deflagrato . L’Italia nel mondo è isolata come non mai e non contiamo più niente. Non ci sono i soldi per fare la manovra economica. Il rischio è fare nuovi ...

matteorenzi : 3/4 La crisi del peggior Governo della Repubblica andrà in Parlamento, seguendo la Costituzione: in quella sede dir… - fattoquotidiano : Crisi di governo, la pagina di Salvini perde 5mila follower in 48 ore. Cresce il presidente Conte: guadagnati 10mil… - petergomezblog : Crisi di governo, Di Maio: “Raccolta firme per votare taglio parlamentari prima di sfiducia a Conte. Appello a tutt… -