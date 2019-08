Crisi di Governo | il Pd si è spaccato | Renzi tifa per i grillini

Lega - i segreti sui soldi e i rapporti Salvini-Bannon nei pc di Siri. Ma i pm non li possono analizzare per colpa della Crisi di governo : La crisi di governo innescata da Matteo Salvini non blocca solo la revoca delle concessioni ad Autostrade, la tanto invocata riforma della giustizia, le norme su Whirpool e i rider. C’è un altro dossier, a una prima occhiata meno incandescente, che di fatto resterà lì bloccato. Anche molto a lungo se alle prossime elezioni il segretario leghista dovesse conquistare Palazzo Chigi e quindi la maggioranza in Parlamento. Ed è l’iter ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati Crisi di governo per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati crisi di governo per partito L’8 agosto ha marcato un “prima” e un “dopo”. Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde, chiedendo di tornare immediatamente alle urne. Dopo aver concluso il suo comizio (dal litorale di Pescara), Giuseppe Conte è intervenuto dalla sala stampa di Palazzo Chigi. Qui, il premier ha scagliato il discorso più duro dal giorno del suo ...

Reddito di cittadinanza - attuazione a rischio per la Crisi di governo : Tra le 103mila domande per cui l’Inps ha sospeso l’istruttoria?(905mila quelle accolte), molte arrivano da extracomunitari con la residenza in Italia da 10 anni che restano in una situazione di incertezza. Incerta anche lasorte dei 471 aspiranti navigator campani che hanno vinto la selezione ma non possono essere contrattualizzati

Crisi di governo - nessun elettore si senta assolto per questa politica in declino : Il mondo politico si domanda come affrontare la fine di un governo “mostruoso”: nel senso latino di monstrum, parola ambivalente che può significare “prodigio” ma anche, appunto, “mostruosità”. Lo stesso mondo politico si prepara a varare un altro paio di possibili governi, tra loro alternativi ma basati su alleanze altrettanto “mostruose”, visti i numeri. Uno dei nodi di fondo è proprio questo: nella fase in cui stiamo vivendo non ci sono ...

Crisi - Grasso a Tgcom24 : "Nessun inciucio - ma un governo tecnico per andare al voto" : "Serve un esecutivo per gestire la fase finanziaria. Nessun inciucio, ma un governo tecnico per il voto". Lo ha detto a Tgcom24 Pietro Grasso (LeU), ricordando che la "Lega non ha i numeri per sfiduciare il premier Conte".

Crisi Governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

La Crisi di Governo divide il Pd : La cricsi di Governo divide il Pd. Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui e' in gioco l'Italia, non le correnti dei partiti.

Crisi di governo - cosa vuole fare adesso Luigi Di Maio : Dopo le aperture di Matteo Renzi e di Beppe Grillo a soluzioni alternative per risolvere la Crisi di governo scatenata da Matteo Salvini, Luigi Di Maio mette nero su bianco la strategia del Movimento 5 Stelle: prima il voto sul taglio dei parlamentari, poi la mozione di sfiducia a Conte e infine palla al Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Crisi di governo - solo Mattarella e Conte sanno mantenere serietà e realismo : Sarebbe meglio se Beppe Grillo, che ora tuona di salvare il Paese dai barbari, rientrasse nel sacello extralusso di Sant’Ilario e relative dependances, visto che prima di Matteo Salvini era stato proprio lui a strizzare l’occhio alla destra; è stato lui (con la preziosa consulenza della Casaleggio & Co.) ad assemblare un Movimento privo di valori distintivi fondanti per poter fungere da acchiappatutto grazie al mimetismo (in sintonia con le ...

Crisi di governo - la diretta – Zingaretti : “Governo istituzionale col M5s? No”. Di Maio : “Nessun inciucio - ci affidiamo a Mattarella” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Luigi Di Maio sulla Crisi di governo : "Nessun inciucio. Ci affidiamo a Mattarella" : No agli inciuci, né ai giochi di palazzo. Per Luigi Di Maio questa è la linea M5s per la gestione della crisi di governo.Per il vicepremier 5 stelle la priorità ora è completare l’iter della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Poi la parola alle Camere per la sfiducia: “Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare ...

Di Maio : 'Crisi assurda e pericolosa'E apre a un governo del presidente : Luigi Di Maio torna a parlare dopo lo stop alle elezioni da parte di Beppe Grillo e l'invito di Matteo Renzi a un governo di scopo anche con il M5s. E il suo post ribadisce che il M5s intende come prima cosa operare il taglio dei parlamentari per poi passare al voto di fiducia su Conte. Infine un riferimento al presidente della Repubblica Mattarella e alle sue scelte. Un riferimento che dunque sembra poter anche lasciare aperta la porta a ...

Bibbiano - M5s attacca Salvini : “Con la Crisi di governo fa saltare commissione d’inchiesta” : La polemica politica sulla crisi di governo coinvolge anche l'inchiesta di Bibbiano sugli affidi di minori in Val d'Enza. il Movimento 5 Stelle attacca a testa bassa il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Con l’interruzione anticipata della legislatura, salterà anche il lavoro della commissione d’inchiesta parlamentare sugli affidi".Continua a leggere