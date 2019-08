CorSport | Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici | prezzo più alto per Icardi solo

CorSport : Il Napoli su Icardi c’è. De Laurentiis incontra Marotta : Ieri, a margine dell’assemblea di Lega Serie A, De Laurentiis ha avuto un contatto con Marotta per Mauro Icardi. Solo qualche “frase in libertà”, qualche “battuta con il sorriso sulle labbra”, scrive il Corriere dello Sport, “con l’obiettivo di non scoprire le carte, ma anche di far capire che il Napoli su Icardi c’è. Eccome”. Il presidente sa che in corsa per l’argentino c’è anche la Juve ...

CorSport : Oggi De Laurentiis e Marotta si incontrano in Lega. Occasione per parlare di Icardi : Oggi, a Milano, De Laurentiis e Chiavelli incontreranno Marotta nella sede della Lega. Potrebbe essere l’Occasione giusta, scrive il Corriere dello Sport, per intavolare la trattativa per Icardi, o almeno per sondare il terreno. De Laurentiis vuole giocare di anticipo sulla Juventus, che affascina Maurito ma che ancora non si è fatta avanti con un’offerta concreta. D’altra parte, l’Inter sarebbe meglio disposta verso il club partenopeo che verso ...

CorSport : Per Paratici sarebbe devastante essere sconfitto da Marotta e Conte : Nella guerra della Juve contro l’Inter per Lukaku c’è molto di più di un calciatore in ballo. C’è una importante questione personale, scrive il Corriere dello Sport. I due sono stati amici per la pelle fino al 30 settembre 2018, quando Marotta annunciò l’addio alla Vecchia Signora. Paolo Ziliani, ieri, sul Fatto Quotidiano, ha raccontato nel dettaglio i motivi degli screzi tra Paratici e Marotta, rimandandoli addirittura ...

CorSport – Blitz Napoli per Icardi : fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto : CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto della trattativa che sembra prendere la strada verso il capoluogo partenopeo, la fa l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto . “E ora, la questione si fa seria. Sempre più seria: perché dopo l’ apertura di Icardi di una ...