Col M5S ‘repubblica giudiziaria’ Vi spiego i motivi della spaccatura

Crisi - voci dal vertice del M5s : "Big per il voto anticipato - ma i parlamentari...". Verso il governo Col Pd? : I big del Movimento 5 Stelle sarebbero per il voto anticipato, la base dei parlamentari grillini vorrebbero tenersi la poltrona e sarebbero disposti anche al patto con il Pd pur di non far morire la legislatura. Sono tutti molto abbottonati alla riunione dei deputati e senatori pentastellati per dec

Crisi - Sibilia (M5S) : “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra : “Taglio parlamentari Col Pd? Pensiamo al futuro” : Assemblea dei gruppi parlamentari M5s presieduta da Luigi Di Maio che evita le telecamere al suo ingresso a Montecitorio. Duro Sibilia: “Incomprensibile che dicano non c’è più il governo, non c’è più maggioranza, Conte ci fa schifo e stiano ancora seduti con il culo abbullonato sulle poltrone da ministri della Repubblica. Si dovrebbero dimettere tutti se sono coerenti”. Per Nicola Morra: “Ora è tempo di ragionare ...

Crisi di governo - asse M5s-Pd? Salvini Col centrodestra/ "Vedrò Berlusconi e Meloni" : Crisi di governo, Renzi apre a M5s: asse col Pd? Salvini apre al centrodestra e annuncia: "Vedrò Berlusconi e Meloni". Le ultime notizie.

Crisi di governo - la diretta – Zingaretti : “Governo istituzionale Col M5s? No”. Di Maio : “Nessun inciucio - ci affidiamo a Mattarella” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Crisi - NiCola Morra (M5s) : “Ho paura di chi chiede pieni poteri - è delirio di onnipotenza” : “Io ho paura di chi in piazza chiede pieni poteri, è delirio di onnipotenza”. Lo ha detto il presidente della commissione nazionale Antimafia ed esponente del Movimento 5 stelle, Nicola Morra, facendo riferimento alle parole di Matteo Salvini che pochi giorni fa ha detto di voler chiedere agli italiani “pieni poteri” L'articolo Crisi, Nicola Morra (M5s): “Ho paura di chi chiede pieni poteri, è delirio di ...

Matteo Renzi smentisce a suon d'insulti : "Nessun inciucio Col M5s. Ecco chi è Matteo Salvini" : inciucio tra il Pd e M5s orchestrato da Matteo Renzi, un nuovo governo da far nascere con l'unione sulla legge al taglio dei parlamentari? Piovono retroscena, voci, indiscrezioni. Ma il diretto interessato, il fu rottamatore, ovviamente smentisce: "Oggi i giornali sono pieni di retroscena su accordi

Matteo Renzi - contatti Col M5S : governo per evitare il voto e tagliare i parlamentari : Luigi Di Maio gli ha dato del "giullare" per averlo accostato a Matteo Renzi. Il giullare sarebbe Matteo Salvini, il quale parlando di inciuci per evitare il voto ha riferito di strani contatti tra il fu rottamatore e il capo politico M5s. Suggestione? Non proprio. Perché è pieno zeppo di retroscena

M5S : ”Noi Col Pd? Salvini giullare - inventane un’altra” : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio” il loro “governo sarebbe inaccettabile per la democrazia”. Matteo Salvini parla da Termoli, in Molise, ed esclude la possibilità di un’alleanza tra M5S e Pd. “Sarebbe incredibile”, ha ribadito.“E’ orribile solo il pensiero di Renzi e Di Maio assieme – ha proseguito – Iniziamo a vedere se ci ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? PeriColo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

M5s punta al voto sul taglio dei parlamentari prima della sfiducia : al vaglio racColta firme per convocare la Camera : Completare l’iter parlamentare della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari prima che il governo Conte sia messo in discussione in Parlamento. È l’obiettivo del Movimento 5 stelle, che sta valutando in queste ore, a quanto si apprende, la possibilità di chiedere la convocazione straordinaria della Camera, prima che venga votata la mozione di sfiducia al governo, per approvare in via definitiva la ...

Crisi governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo Colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Se il Colle chiama - Sala c'è Con il M5S dialogo aperto. Inside : Quello che Salvini teme è che Mattarella chiami Beppe Sala a cercare una maggioranza con il M5S. Le elezioni si allontanerebbero. Ma Renzi... Inside Segui su affaritaliani.it

M5s - il documento dei senatori a Di Maio : “Tra i nostri ci sono ministri inadeguati - manca Collegialità e comunicazione è da rivedere” : Inadeguatezza di alcuni ministri M5s; scarsa collegialità e trasparenza nella decisioni; la comunicazione, a partire dal rapporto con la stampa, da rivedere completamente. I senatori M5s, mentre il governo gialloverde affronta le ore più difficili dal suo insediamento, hanno consegnato un documento in busta chiusa al capo politico Luigi Di Maio. Il testo, diviso in punti, è stato votato dalla maggioranza degli eletti 5 stelle a Palazzo Madama: ...

