Cina | vola il Guangzhou | la squadra di Cannavaro vince ed allunga

Spazio : la Cina “vola” verso un futuro sostenibile : Il razzo cinese Lunga Marcia 2C ha testato con successo una componente che permetterà di ridurre al minimo i rischi per le aree popolate dovuti allo smaltimento del primo stadio del lanciatore. Si tratta – spiega Global Science – di ‘pinne direzionali’, una sorta di ali pieghevoli posizionate sulla parte centrale del vettore, in grado di controllare il rientro in atmosfera dei booster in caduta e indirizzare l’atterraggio in aree ...

Calciomercato – Bale vola in Cina - il gallese giocherà nel Jiangsu : le incredibili cifre dell’ingaggio : Calciomercato – Stipendio altissimo per convincerlo. Alla fine, almeno stando a quanto riporta Marca, Gareth Bale si è deciso: il gallese volerà in Cina. La squadra che vanterà in rosa l’esterno, ormai ex Real Madrid, è il Jiangsu Suning, club cinese la cui proprietà è anche azionista di maggioranza dell’Inter. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo, Bale andrà a guadagnare 22 milioni di euro per tre stagioni. Per ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Yeman Crippa vola sui 5000m! L’azzurro (13 : 07.84) avviCina il record italiano : La prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019 in programma questo fine settimana a Londra si è aperta con un risultato di assoluto valore per la spedizione italiana. Dopo lo splendido 13:09.52 firmato a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, Yeman Crippa si è migliorato ulteriormente sulla distanza dei 5000m chiudendo con il personale di 13:07.84 e raccogliendo una prestigiosa settima posizione. L’inseguimento ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Il Setterosa demolisce le asiatiche e vola ai quarti di finale! : Setterosa straripante: nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud, le azzurre annichiliscono la Cina, battuta nettamente per 14-6, e chiudono in testa a punteggio pieno il Girone D, volando direttamente ai quarti di finale ed andando a porsi dal lato del tabellone opposto a quello degli USA. Una gara senza storia fin dal principio quella andata in scena all’alba ...

Maltempo - bomba d’acqua su Avola : allagamenti e auto trasCinate in mare dal nubifragio : Un violentissimo temporale si è abbattuto sulla città costiera siracusana riversando al suolo in pochi minuti una enorme quantità di acqua che ha trasformato le strade in torrenti. Numerosi allagamenti e auto trascinate via dalla corrente tra cui una che addirittura è stata scaraventata in mare.Continua a leggere

Ilaria D’Alessio vola in Cina per lavoro - la figlia di Gigi lascia temporaneamente l’Italia : Ilaria D’Alessio vola in Cina per lavoro. La figlia di Gigi D’Alessio ha deciso di accettare una proposta professionale che la porterà in oriente. Poco prima di partire, ha organizzato un party che ha riunito i familiari e gli amici più cari, Anna Tatangelo compresa. A festeggiarla anche l’orgoglioso papà.Continua a leggere

El Shaarawy vola in Cina : il Faraone saluta i tifosi della Roma : Inizia una nuova avventura per Stephan El Shaarawy, il Faraone vola in Cina, può essere infatti considerato come un nuovo calciatore dello Shanghai Shenhua, contratto triennale a cifre pazzesche. “Ringraziero’ sempre i tifosi della Roma per questi anni passati insieme. Ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato insieme a me alla Roma: saranno sempre nel mio cuore”, ha detto El Shaarawy sorridente, camicia ...

Nuova avventura per Yaya Touré - l’ivoriano vola in Cina : giocherà in… Serie B con il Qingdao Huanghai : Il centrocampista ivoriano ha accettato l’offerta del Qingdao Huanghai, club che milita nella seconda Serie cinese Nuova avventura per Yaya Touré, il centrocampista ivoriano ha firmato un nuovo contratto con il Qingdao Huanghai, club che milita nella seconda Serie cinese. LaPresse/PA Smentite dunque le indiscrezioni che lo volevano prossimo al ritiro dopo l’addio all’Olympiacos dello scorso dicembre, l’ex giocatore ...

Quando il salvataggio è da supereroi : il bimbo scivola in pisCina ma la prontezza del padre è straordinaria : Il video arriva da Palm beach in Florida. Le telecamere di sicurezza della villa hanno immortalato lo spettacolare tuffo di un papà, Albert Passavanti, per salvare il figlio caduto in piscina. Il bimbo, infatti, era scivolato in acqua nel tentativo di recuperare un pallone. Il padre, con una notevole protezza di riflessi, si è accorto in pochi istanti di cosa stava succedendo e si è letteralmente lanciato al di là della rete, tuffandosi in ...

