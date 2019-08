Ciclismo – Viviani è il nuovo campione europeo | “oggi avete conosciuto un Elia nuovo”

Ciclismo - Elia Viviani superstar : il palmares dell’azzurro - dal trionfo olimpico al sigillo europeo : Elia Viviani è il nuovo campione europeo di Ciclismo. trionfo di forza per l’azzurro che è di fatto uno dei corridori di punta dell’intero movimento. Vincente sia in pista che su strada, negli ultimi anni è stato capace di conquistare affermazioni nei grandi giri, così come nelle rassegne continentali e mondiali. Di certo l’oro olimpico conquistato a Rio de Janeiro 2016 nell’omnium è stata una delle sue più grandi ...

Ciclismo - Europei : super prova di Elia Viviani che vince oro nella prova in linea : Elia Viviani ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea individuale su strada ai Campionati Europei di Ciclismo in svolgimento ad Alkmaar, in Olanda. Il veneto ha preceduto il belga Yves Lampaert e il tedesco Pascal Ackermann.

Ciclismo - Elia Viviani è campione d’Europa : battuto in una volata a due il belga Lampaert : La maglia di campione d’Europa di Ciclismo resta in Italia. Dopo la vittoria di Matteo Trentin nella scorsa stagione, questa volta è Elia Viviani a trionfare nella prova in linea ad Alkmaar, in Olanda. Il velocista ha battuto in una volata a due il belga Yves Lampaert che aveva provato ad anticipare tutti nell’ultimo tratto di pavè prima del finale. Viviani però non ha perso il treno vincente, è balzato alla sua ruota e poi si è ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : partiti! Elia Viviani fa sognare - Groenewegen l’uomo da battere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 L’omaggio del gruppo a Bjorg Lambrecht. No words #ForBjorg #euroroad19 pic.twitter.com/pMIJieeVJ0 — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) August 11, 2019 11.30 partiti! Inizia la corsa! 11.29 Tutto pronto ad Alkmaar (Olanda) per il via di questa prova in linea maschile Elite. 11.26 L’uomo da battere sarà l’olandese Dylan Groenewegen, che è il favorito numero uno ...

Ciclismo - Europei 2019 : l’Italia vuole confermare il titolo - Viviani e Trentin contro il meglio dello sprint del Vecchio Continente : Un anno fa, in quel di Glasgow, è andata in scena la più bella corsa timbrata dall’Italia di Davide Cassani da quando il romagnolo ha preso l’incarico da ct della Nazionale di Ciclismo su strada al maschile. Agli Europei in terra scozzese, sotto una pioggia battente, un drappello riuscì a prendere il largo e un Matteo Trentin, non al top a causa di un infortunio, spazzò via la concorrenza in uno sprint ristretto diventando campione ...

Ciclismo - Europei 2019 : le quote per le scommesse. Groenewegen favorito - Viviani a 6.00 per i bookmakers : Conto alla rovescia per la corsa in linea dei professionisti che chiuderà gli Europei 2019 di Ciclismo, l’appuntamento è per domenica 11 agosto ad Alkmaar (Olanda) dove andrà in scena una bella battaglia per la conquista del titolo continentale vinto lo scorso anno da Matteo Trentin. Gli atleti saranno impegnati su un percorso senza difficoltà altimetriche, 172 km in pianura ma con alcuni tratti in pavé che potrebbero rimescolare le carte ...

Ciclismo - Europei 2019 : il borsino dei favoriti della gara Elite maschile. Viviani sfida Groenewegen e Ackermann : Domani ad Alkmaar (Olanda) vivremo la gara più attesa degli Europei 2019 di Ciclismo su strada: la prova in linea Elite maschile. I più forti corridori del vecchio continente si daranno battaglia su un percorso di 172,6 km con l’obiettivo di conquistare la maglia di campione europeo. Il tracciato non presenta particolari difficoltà altimetriche e sulla carta dovremmo quindi vedere un arrivo allo sprint. Andiamo quindi a scoprire quali velocisti ...

Ciclismo - Europei 2019 : i favoriti. Viviani - Groenewegen e Ackermann sopra tutti - ma attenzione a Démare e Bennett : Tutto pronto per una sfida a velocità spaziali. Una sola assenza di lusso, quella di Peter Sagan, che per l’ennesima volta ha conquistato al Tour de France la Maglia Verde della classifica a punti e che in questa manifestazione si è già imposto due volte in passato. Ovviamente non ci sarà neanche Caleb Ewan, dominatore delle volate alla Grande Boucle, a causa della sua nazionalità. Per il resto tutto il meglio dello sprint mondiale al via ...

Ciclismo – Morte Lambrecht : i messaggi commoventi di Viviani e Trentin : Elia Viviani e Matteo Trentin ricordano Lambrecht, il giovane ciclista morto ieri al Giro di Polonia: le parole dei due corridori azzurri Un tragico incidente ha mandato sotto shock tutto il mondo del Ciclismo. Durante la quarta tappa del Giro di Polonia è morto il giovane corridore Lambrecht: un episodio che lascia sconcertati tutti i suoi colleghi, che da ieri lo ricordano sui social con messaggi commoventi. Se c’è chi ha preferito ...

Ciclismo - Europei 2019 : un grande Festival dei velocisti. Presenti i migliori sprinter del mondo : Viviani - Groenewegen e Ackermann le stelle : Sarà una sfida a velocità altissime. C’è grandissima attesa per domenica: ad Alkmaar (Olanda) andrà in scena la prova in linea degli élite uomini per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada. Forse mai come quest’anno, da quando si riassegna il titolo del Vecchio Continente, c’è una gara che si preannuncia così equilibrata: tantissimi i possibili protagonisti, senza un favorito d’obbligo. A favorire tutto ciò è ...