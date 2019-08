Ciclismo | Europei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederli in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019)(domenica 11 agosto) si correrà la prova in linea maschile Elite deglidisu strada. Ad Alkmaar (Olanda) alle ore 11.30 scatterà l’ultima gara di questa rassegna continentale, con la spettacolare sfida tra i professionisti per la conquista della maglia di campione europeo. Il percorso prevede 172,6 km, con un giro lungo di 46 km e poi 11 giri del circuito finale di 11,5 km.visto anche nelle prove precedenti, sulla carta ci si giocherà la vittoria in volata, ma non è comunque da escludere un’azione da lontano. La squadra azzurra sarà guidata da Elia Viviani, che partirà tra i favoriti e sfiderà l’olandese Dylan Groenewegen e il tedesco Pascal Ackermann. L’Italia potrà contare su una squadra ben attrezzata in cui ci sarà anche il campione in carica Matteo Trentin, alternativa di livello al veronese, oltre a Davide Ballerini, Davide Cimolai, Simone ...

Coninews : GRANDE ITALIA ???? agli Europei di ciclismo su strada ad Alkmaar in Olanda! Medaglia d'ORO ??per Alberto Dainese nella… - zazoomblog : Ciclismo Europei 2019 oggi (11 agosto): programma orari e tv. Tutti gli italiani in gara - #Ciclismo #Europei… - press_pool : ? #Ciclismo, Europei: oro Dainese e argento Cecchini, è ancora grande Italia - la Repubblica ? -