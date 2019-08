Ci sono scontri tra palestinesi e polizia israeliana fuori dalla moschea di al Aqsa | a

In Ciad 37 persone sono state uccise in scontri tra diversi gruppi etnici : Il presidente del Ciad , Idriss Déby, ha detto venerdì che almeno 37 persone sono state uccise negli ultimi giorni a causa di scontri tra diversi gruppi etnici . Déby ha detto che i conflitti inter etnici sono diventati motivo di preoccupazione nazionale,

In Brasile almeno 52 persone sono state uccise durante scontri violenti tra detenuti in un carcere : In Brasile almeno 52 persone sono state uccise nel corso di una rivolta carceraria nella prigione di Altamira, nello stato settentrionale del Pará: le autorità hanno detto che 16 dei morti sono stati decapitati. durante la rivolta, iniziata quando in Italia