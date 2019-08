Choc anafilattico dopo la pizza | muore a dodici anni

Genova - punto da un calabrone va in Choc anafilattico : grave 33enne - è in rianimazione : Un uomo di 33 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stato punto da un calabrone. Dopo il morso dell'insetto, ha avvertito un senso di malessere generalizzato e ha chiesto aiuto. Ha avuto uno choc anafilattico ed è stato intubato. La sua prognosi resta riservata.Continua a leggere

Serpente lo morde alla gamba mentre taglia l’erba in giardino : 36enne ricoverato per grave Choc anafilattico : Stava tagliando l’erba in giardino quando, senza che se ne accorgesse, è stato morso da un Serpente e ha avuto uno choc anafilattico. È successo nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza: vittima dell’incidente è un 36enne che è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, stava falciando l’erba quando all’improvviso ha avvertito un dolore alla ...

