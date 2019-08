Chi è Irene | fidanzata di Pier Francesco | fratello di Maria Elena Boschi

BosChi - fate e sirene : ad agosto la 5ª edizione di Giardini delle Esperidi Festival : Giardini delle Esperidi Festival è giunto alla sua quinta edizione. “Un evento non convenzionale, un Festival in cammino, anche lontano dai giorni del Festival. Ogni giorno dell’anno impegnati a metterci in viaggio dentro e fuori la Calabria per capire dove poggiare lo sguardo per poter raccontare luoghi e persone “altre”: i margini, ma anche il centro, la Calabria e il Mondo; testimoni di complessità e indispensabili differenze che ...

Canoa velocità - Europei Junior/U23 Racice 2019 : l’Italia Chiude alla grande con l’oro di Irene Bellan : Quart ed ultima giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli Europei Junior/Under23 di Canoa velocità: nelle ultime finali disputate oggi pomeriggio, quelle sui 200 metri, arriva la terza medaglia per gli azzurrini, con l’oro di Irene Bellan nel K1 Junior femminile. L’azzurrina vince in 43.484, precedendo di 0.048 l’ucraina Ivanna Dyachenko, seconda in 43.532, e di 0.064 la bielorussa Veranika Leaniuk, terza ...

Calciomercato Sampdoria - sirene inglesi per Praet : la risposta del club blucerChiato : Nuova offerta in casa Sampdoria per il centrocampista Dennis Praet, e proviene dall’Inghilterra. E’ il Leicester ad aver offerto 18 milioni più bonus, ma la risposta dei blucerchiati sarebbe stata negativa. Il club ligure ne vuole infatti almeno 25 per il calciatore, che era finito nel mirino dell’Arsenal qualche settimana fa. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Valencia che, però, non ha ancora presentato una proposta ...

'La Sirenetta' : lanciata una petizione per Chiedere la sostituzione dell'attrice : La Disney ha scelto Halle Bailey per il ruolo di Ariel nel live-action de 'La Sirenetta' del regista Rob Marshall. Ad alcuni fan, però, la scelta non è piaciuta e hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere la sostituzione dell'attrice. La petizione online La cantante diciannovenne è stata scelta dal cineasta di 'Il ritorno di Mary Poppins', perché folgorato dal "suo mix di pragmatismo, candore, freschezza, cuore e anima" e, ...

Live – Non è la D’Urso : Barbara mostra i messaggi dell’avvocato Irene Della Rocca con la riChiesta del cachet di Pamela Prati : Barbara mostra i messaggi di Irene Della Rocca - Live “A me le bugie non piacciono“. Con queste parole Barbara D’Urso ha scelto di smentire l’avvocato Irene Della Rocca, scaricata da Pamela Prati per aver chiesto, la scorsa settimana, un cachet (di cui lei non sapeva nulla!) pari a 60mila euro per la sua partecipazione – poi saltata – a Live – Non è la D’Urso. Il legale ha tenuto a precisare che ...

Pamela Prati denuncia il suo avvocato Irene Della Rocca per il compenso riChiesto a Live - Non è la D'Urso : La showgirl deposita un esposto contro la sua ex legale: "La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla"

Uomini e Donne - Luigi e Irene separati - lei Chiarisce : 'Non è crisi - siamo felici' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di una delle coppie uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I protagonisti della vicenda sono Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ragazzi, rispetto ai loro colleghi di trono, sono sicuramente meno attivi sui social. Specie nell'ultimo periodo, andando sui rispettivi account di Instagram sono stati davvero pochi i video e le foto in cui i due appaiono insieme. Proprio ...

Pamela Prati contro il suo legale : "È stata Irene La Rocca a Chiedere i 60.000 euro a Barbara D'Urso" : Pamela Prati smentisce il suo avvocato Irene La Rocca. La scorsa settimana la showgirl aveva disertato l'intervista da Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso. Il motivo? La conduttrice non ha accettato di retribuirla con 60.000€. La Rocca aveva detto di non essere stata lei a chiedere i soldi (nonost

Scherma - Europei 2019 : Olga Kharlan regina nella sciabola. Irene VecChi eliminata ai quarti : Olga Kharlan è la nuova Campionessa d’Europa nella sciabola femminile. L’ucraina ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2019 in corso di svolgimento a Dusseldorf, conquistando il suo sesto titolo continentale in carriera. La 28enne di Mykolaïv ha sconfitto in finale per 15-12 la francese Manon Brunet al termine di un assalto che ha visto partire fortissimo Kharlan (avanti 9-3), con la rimonta della transalpina (13-12) poi ...

Scherma - Europei 2019 : Irene VecChi si ferma ai piedi del podio. L’azzurra sconfitta ai quarti da Anna Marton : Si ferma ai piedi del podio il cammino di Irene Vecchi nella sciabola agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). La 30enne livornese, dopo aver superato 15-5 la greca Marina Paizi e 15-11 la spagnola Laila Vila, è stata sconfitta ai quarti di finale dall’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-12, vedendo così sfumare all’ultimo il sogno di una medaglia. Un assalto molto equilibrato nella prima parte, con ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo volano in semifinale! Irene VecChi ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20: Appuntamento alle 16.55 per l’assalto dei quarti di finale di Irene Vecchi, che se la vedrà con la vincente dell’assalto tra l’ungherese Marton e la spagnola Martin-Portugues. 16.18: Irene Vecchi AI quarti DI finale! La sciabolatrice toscana ha sconfitto 15-11 la spagnola Laia Vila. 16.17: Eliminata purtroppo Rossella Gregorio. La campana è stata sconfitta 15-10 dalla ...

Scherma - Europei 2019 : Irene VecChi e Rossella Gregorio agli ottavi - fuori Martina Criscio : Irene Vecchi e Rossella Gregorio avanzano agli ottavi nella sciabola agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Le due azzurre, che si erano qualificate direttamente ai sedicesimi dopo l’ottima prestazione nella fase a gironi, hanno battuto entrambe 15-5 le proprie avversarie, superando così agevolmente il turno. Vecchi ha sconfitto la greca Marina Paizi e affronterà la spagnola Laia Vila, mentre Gregorio ha ...

Pamela Prati revoca il mandato all’avvocato Irene Della Rocca - “colpevole” di aver Chiesto il cachet a Live : Pamela Prati Nuovo colpo di scena, o più probabilmente una mossa obbligata, nel caso di cronaca che ha come protagonisti assoluti Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. A rivelare lo scoop Dagospia, che ha appunto comunicato ai suoi lettori che la showgirl sarda avrebbe revocato il mandato a Irene Della Rocca, il suo avvocato. Il motivo? Il cachet esorbitante richiesto per presenziare alla tredicesima puntata di Live – Non è ...