Chi deciderà il destino della legislatura? Le 7 scommesse  dei protagonisti della crisi

Tav - intervista al ministro Sergio Costa : “Progetto risChioso - ma deciderà il Parlamento” : Il ministro dell'Ambiente Segio Costa è intervenuto nella redazione di Fanpage.it su diversi dossier, tra cui la realizzazione della Tav: "Ho fatto presente sin dall'inizio che scavare per 20 anni in un territorio come la Val di Susa con un'alta vena amiantifera è rischioso. deciderà il parlamento, che sia una posizione o l'altra bisogna sempre rispettarlo".Continua a leggere

Anticipazioni 'Bitter Sweet' fino al 2 agosto : Nazli deciderà di partire per AntioChia : Nuove Anticipazioni settimanali della soap opera turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". Le trame di cui parleremo qui sotto si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia, su Canale 5, dal 29 luglio al 2 agosto, tutti i giorni a partire dalle ore 14.45. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla scelta di Deniz di consegnare a Ferit la chiavetta usb e alla decisione di Nazli di ritornare in Antiochia oltre ...

Magherini - accolto il ricorso della famiglia : deciderà Strasburgo (e l'Italia risChia una condanna) : La Cassazione aveva assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo. Riccardo Magherini è morto il 3 marzo 2014...

Lega : SerracChiani - ‘deciderà Procura se bufala o qualcosa di ben più grave’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sarà la magistratura a decidere se i fondi russi alla Lega sono una bufala o qualcosa di ben più grave. Al contrario di quanto sostiene Fedriga, qui di ‘palese’ non c’è quasi niente, tranne lo stretto Legame politico tra Salvini e Putin. E quindi, visto quanto accaduto in Austria con un altro partito di estrema destra amico della Lega, c’è parecchio da chiarire”. Lo afferma ...

Tour de France 2019 : le tappe Chiave del percorso. Ecco dove si deciderà la Grande Boucle : Una battaglia lunga 21 tappe e oltre 3.400 chilometri, ma sulla carta saranno cinque le frazioni in cui si potrà decidere il Tour de France 2019. Abbiamo scelto quelle tappe in cui le difficoltà saranno tali da creare una Grande selezione e in cui solo i più forti potranno riuscire ad arrivare indenni al traguardo. Come di consueto nei Grandi Giri gli uomini di classifica devono stare attenti ogni giorno, ma in questi cinque sicuramente non ...