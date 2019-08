Cervia | ciclista travolto e ucciso da auto | fermata 25enne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Gabriele Laganà La giovane, dopo averil, si è data alla fuga non preoccupandosi di soccorrere la vittima. La posizione della ragazza è al vaglio del pm di turno Dopo una serrata caccia all’uomo, i carabinieri della stazione di, in provincia di Ravenna, sono riusciti ad identificare e ad arrestare il pirata della strada che stanotte ha investito eundi 25 anni che stava pedalando in via Malva Sud, per poi darsi alla fuga. I militari dell'Arma hanno fermato una 28enne del luogo che a bordo della propria Fiat 500 avrebbeil giovane. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la persona al volante avrebbelo sfortunatoe proseguito per un lungo tratto la propria corsa, senza preoccuparsi minimamente della persona investita che è rimasta sul ciglio della strada per diverse ore. In un posto ...

