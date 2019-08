Centrodestra : Salvini - ‘conto di vedere presto alleati a livello locale’ : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del Centrodestra perché presto di saranno alcune elezioni regionali, come in Umbria o Emilia Romagna o la Calabria”. Lo ha detto Matteo Salvini a Catania. L'articolo Centrodestra: Salvini, ‘conto di vedere presto alleati a livello locale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Centrodestra : Rotondi - ‘contrapporre a Salvini altra idea di Italia’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – ‘Urbano Cairo, Mattia Feltri, Mara Carfagna: ho fatto alcuni esempi per dire che l’Italia ha una classe dirigente diffusa da cui è facile estrarre una figura di sintesi da contrapporre a Salvini. La ‘mission’ dell’altra Italia non può essere di competere con Toti per dare al capitano una copertura al centro”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e ...

Centrodestra : ‘Libero’ - da Fi whatsapp anti Salvini : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – Stati di whatsapp contro il ministro dell’Interno targati Forza Italia da persona, uomo o donna non si sa, che sarebbe comunque vicina a Siivio Berlusconi. A lanciare questa mattina l’indiscrezione è ‘Libero’.Un’immagine, scrive il quotidiano, “mostra un cartellone che ritrae la ‘Madonna di Montevergine’, chiamata la protettrice dei ‘femminielli’, ...

Sondaggi - nel Centrodestra italiani si fidano solo di Salvini e Meloni : male i leader di Fi : Matteo Salvini rimane il leader tra i partiti di centrodestra che gode di una maggiore fiducia da parte degli italiani: è al 43%. Nella stessa coalizione a inseguirlo c'è, in primis, Giorgia Meloni, a oltre dieci punti di distanza. Il Sondaggio di Swg evidenzia anche le difficoltà per i tre maggiori esponenti di Forza Italia: Silvio Berlusconi, Giovanni Toti e Mara Carfagna.

Sergio Mattarella e l'azzardo di Salvini : "Chi ci ritroveremo al Quirinale" - disastro per Lega e Centrodestra : In Parlamento molti parlano di "azzardo" di Matteo Salvini. Anzi, doppio azzardo. Il primo, spiega Augusto Minzolini, è la scelta della Lega di convergere sulla tedesca Ursula Von der Leyen a capo della Commissione Ue in cambio, si spera, di una poltrona (magari alla Concorrenza) per Giancarlo Giorg

Matteo Salvini - sondaggi : la Lega sale ancora - per il Centrodestra numeri da record : Il pugno duro sui migranti? Paga. Fare a musate con l'Unione Europea? Paga. E all'incasso ci passa sempre lui, Matteo Salvini. L' uomo che ha saputo sfatare la profezia nenniana del «piazze piene, urne vuote» e che elezione dopo elezione riempie sia le prime sia (soprattutto) le seconde. A certifica

Autonomia : Fermi - 'M5S contrario - Salvini scriva contratto con Centrodestra' : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - “Ormai è sempre più evidente a tutti come Di Maio e il Movimento 5 Stelle abbiano definitivamente gettato la maschera, è chiaro che con loro al governo l’Autonomia non verrà mai riconosciuta. Bene ha fatto questa mattina anche il presidente di Regione Lombardia Attilio