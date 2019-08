Caporalato | un anno dopo strage nel Foggiano | i braccianti viaggiano ancora su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) I furgoni killer circolanonelle campagne del. A undalladei migranti – in 12 morirono vicino a Lesina – sfruttati per la raccolta dei pomodori e delle angurie, ivengonoaccompagnati illegalmente nei campi. I mezzi hsempre lo stesso aspetto: le panche in legno al posto dei sedili, le porte laterali saldate. La stretta dei carabinieri è nei numeri: 50 mezzi sequestrati dalla primavera, 350 lavoratori controllati, cinquanta dei quali non in regola, 350 aziende passate al setaccio con una ventina di situazioni gravemente irregolari registrate. Le condizioni del trasporto per andare al lavoro sono plasticamente immortalate dalle foto scattate dagli uomini del comandante Marco Aquilio: “Oggi sono più guardinghi, spesso vengono lasciati lontani dalle aziende per evitare problemi – spiega ...

