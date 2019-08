Calenda | Governo istituzionale? Idea folle

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Salvini : “Niente inciuci - serve un governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Salvini : “Niente inciuci - gli italiani vogliono un governo forte”. Calenda : “L’idea di Renzi è folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Zingaretti scavalcato - Pd a pezzi Calenda : "Governo coi 5s? Folle" : Il Pd, tanto per cambiare, si spacca. Renzi scavalca Zingaretti e propone un governo di scopo con il M5s, Franceschini tratta con Fico, Calenda dice no. Il ruolo nell'ombra di Gianni Letta Segui su affaritaliani.it

Governo : Calenda - governo tecnico? ‘serve coraggio non tatticismi’ : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – “governo tecnico per qualche mese, votato dal Pd, M5S e Forza Italia, per fare cosa? La manovra più dura degli ultimi anni. Prendere qualche mese per fare un partito? Bisogna fermare Salvini ora e farlo insieme, mobilitando il paese. è il momento del coraggio non dei tatticismi”. Così in un tweet l’ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda commentando ...

Tav ultime notizie : mozione M5S può far cadere il governo per Calenda : Tav ultime notizie: mozione M5S può far cadere il governo per Calenda Ultimo giorno di attività in Parlamento prima delle lunghe ferie agostane. Si chiude con il botto: con il voto delle mozioni sulla tav, uno dei temi più divisivi per la coalizione di governo e che rischia di far saltare in banco proprio all’ultimo giro. Si sa che Lega, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono favorevoli a procedere con la grande opera. Gli ...

Tav - l’appello di Calenda : “Se passa la mozione M5S il governo potrebbe finire - fatelo cadere” : Domani a Palazzo Madama verranno discusse sei mozioni sulla Tav. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una e' quella presentata dal M5S, l'altra è quella a prima firma del presidente del gruppo Misto Loredana De Petris (LeU). Calenda invita le opposizioni a uscire al momento del voto. Ma il Pd ha annunciato che voterà per la Tav "e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche".Continua a leggere

Di Maio : il Parlamento è l'unico che può fermare la Tav | Calenda chiama Pd e FI : lasciamoli soli a votare - cadrà il governo : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. L'ex ministro detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Calenda su Scalfarotto in carcere e Gozi nel governo in Francia : 'Vette di stupidità' : Carlo Calenda, negli ultimi mesi, è stato senza dubbio una delle voci più critiche nei confronti del Partito Democratico. Fa effetto che si dia questa definizione a chi, di fatto, può essere un considerato un militante 'dem', ma serve a sottolineare quanto l'ex Ministro si sia dimostrato attento a segnalare quelli che, secondo lui, sarebbero comportamenti e modi di fare sbagliati che, ad oggi, sono alla base della regressione del consenso avuta ...

Pd - tregua dopo la Direzione. Zingaretti : “Governo unito solo da poltrone”. Calenda : “Segretario chiaro sul no al M5s” : Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la tregua. Così si è conclusa la Direzione del Partito democratico, che ha approvato la ...

Governo : Calenda - ‘Pd e M5S? spero sia il sole o gli eccessi alcolici’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “spero sia il sole oppure eccessi alcolici. Tutti i giorni assistiamo al disastro dei Ministri del 5S. Evitiamo gesti inconsulti. Per noi e per il paese”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda a proposito di una nuova maggioranza di Governo Pd-M5S. L'articolo Governo: Calenda, ‘Pd e M5S? spero sia il sole o gli eccessi alcolici’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd - Calenda : “È un asilo - in disaccordo sulle cavolate. Gentiloni chiami le componenti e costruisca governo ombra” : “Una situazione di nuova conflittualità e divisioni interne assurde non sulle politiche, sui cui fondamentali siamo d’ accordo, ma sulle cavolate. Ci sono due eventi che hanno determinato questa implosione: il caso Luca Lotti sul cui comportamento io sono stato chiaro e ho reputato inaccettabile perché non aveva alcuna delega per occuparsi del Csm e la segreteria che non ha funzionato ed evidentemente è stato un colpo mancato”. ...