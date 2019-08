Caldo e vento in Grecia | decine di incendi | evacuati paesini e campeggi

Meteo - dopo il Caldo africano scatta l’allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi , grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado . Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Spagna - Caldo e vento : boschi in fiamme : 18.28 Centinaia di vigili del fuoco e specialisti dell'esercito lottano nella Spagna del nord-est per contenere quello che si può definire il peggiore incendio in Catalogna negli ultimi 20 anni. La zona colpita dalle fiamme è di 5.500 ettari di foresta ma per il ministro degli Interni regionale sono 20.000 gli ettari di boschi in pericolo. La situazione è tale che "non si può parlare di incendio sotto controllo o in estinzione", dicono le ...